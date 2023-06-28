Решение НИУ ВШЭ и «Сбера» позволит машинному обучению работать в десятки раз быстрее

Исследователи факультета компьютерных наук ВШЭ и «Лаборатории искусственного интеллекта» «Сбера» смогли увеличить скорость работы градиентного бустинга — одного из самых эффективных алгоритмов для решения задач машинного обучения. Предложенный подход позволит быстрее решать задачи классификации и регрессии машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Большинство задач в области анализа данных сводятся к прогнозированию на основе имеющихся данных. Это может быть задача классификации, когда нужно определить принадлежность объекта к определенному классу, или регрессии, когда нужно предсказать числовое значение. В практической работе часто возникают ситуации, где количество классов или размерность регрессии может быть очень большой.

В таких ситуациях исследователи прибегают к градиентному бустингу — продвинутому алгоритму машинного обучения, который решает задачи классификации и регрессии. Он строит предсказание в виде ансамбля слабых моделей. Из нескольких слабых моделей в итоге получается одна, но эффективная.

«Работа алгоритма градиентного бустинга похожа на гольф: чтобы загнать мяч в лунĸу, гольфист ударяет клюшкой по мячу, каждый раз исходя из предыдущего удара. Перед новым ударом гольфист смотрит на расстояние между мячом и лунĸой и стремится его сократить. Бустинг строится примерно так же: каждая новая модель стремится сократить ошибку уже построенного ансамбля моделей», — сказал Леонид Иосипой, эксперт «Центра непрерывного образования факультета компьютерных наук» НИУ ВШЭ.

У градиентного бустинга есть проблема — в классификации с очень большим количеством классов может потребоваться практически бесконечное время на обучение модели.

Решая задачу классификации, алгоритм не просто определяет классы, которые соответствуют каждому объекту, он определяет вероятность принадлежности каждого объекта к каждому возможному классу. Таким образом, чем больше классов, на которые делятся объекты, тем больше результатов выдает алгоритм. Как следствие, растет вычислительная сложность этого алгоритма.

«Наши исследователи разработали уникальный фреймворк, который позволяет расширить границы применимости градиентного бустинга. Новый алгоритм способен показывать лучшие результаты в целом ряде задач, где ранее применялись только нейросетевые подходы. Предложенный подход строится на сжимании данных перед самым времязатратным этапом — поиском оптимальной структуры дерева. Это решение откроет новые возможности для исследования моделей в области машинного обучения с целью совершенствования технологий с использованием искусственного интеллекта», — сказал Глеб Гусев, директор «Лаборатории искусственного интеллекта» «Сбера».