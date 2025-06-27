Ученые из России нашли способ повысить безопасность кода при помощи моделей искусственного интеллекта

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка рассказали про эффективный способ повышения безопасности программного кода за счет использования моделей искусственного интеллекта (ИИ). Статью на тему «Дообучение больших языковых моделей для обнаружения уязвимостей» (Finetuning Large Language Models for Vulnerability Detection) принял к публикации авторитетный научный журнал IEEE Access. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый метод поможет компаниям, которые имеют большой объем внутренней кодовой базы, находить ошибки в выпускаемых продуктах, повысить защиту от кибератак и обезопасить данные клиентов. Ученым исследование откроет новые возможности по дальнейшему улучшению методов анализа кода и ускорения обучения больших моделей.

В статье описывается метод для поиска ошибок в программном коде, которые могут привести к утечке данных или взлому. Обычно для поиска уязвимостей применяются специализированные статические анализаторы кода, но использование искусственного интеллекта помогает быстрее, точнее и дешевле находить потенциальные угрозы.

В своем исследовании ученые использовали предобученную на большом количестве данных нейросеть и дообучили ее так, чтобы она искала только ошибки, при этом значительно повысили качество обучающих данных — отобрали только те примеры, где уязвимость кода точно присутствует, что повысило качество обучения. С помощью специально подобранного размера мини-батча — количества примеров для обучения на одной итерации оптимизатора — удалось в 13 раз ускорить процедуру дообучения. В результате получена модель, которая эффективнее находит опасные места в коде по сравнению с существующими аналогами. Подготовлен набор данных с Java-кодом, где уязвимости размечены точнее, чем в других открытых источниках.

Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка: «Работа вносит весомый вклад в развитие технологий на стыке искусственного интеллекта и кибербезопасности, предлагая эффективный инструмент для поиска уязвимостей цифровой инфраструктуры. В эпоху цифровой трансформации подобные технологии становятся стратегически важными для защиты данных клиентов и бизнес-процессов бизнеса. Это исследование — прекрасный пример синергии науки и бизнеса, когда научные исследования напрямую влияют на качество разрабатываемых продуктов».