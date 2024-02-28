Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

ИИ-технология Сбербанка прогнозирует развитие злокачественных новообразований

Искусственный интеллект может оценивать риски потенциальных заболеваний по электронным медицинским картам пациентов (ЭМК). Эту гипотезу подтвердил ретроспективный эксперимент, который провели специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и Министерства здравоохранения Сахалинской области. ИИ-алгоритм обработал более 100 тыс. ЭМК и дал прогноз возникновения злокачественных новообразований (ЗНО) на 2022 г. В результате при сопоставлении прогнозных и фактических значений системе искусственного интеллекта удалось обнаружить кратно большее дополнительное множество пациентов с подтвердившимися рисками ЗНО. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Протестированная технология потенциально способна дополнить существующий в России механизм отбора и профилактики ЗНО, который опирается на протоколы диспансеризации. Технологию Сбера можно использовать как для ранжирования существующих списков диспансеризации и приоритизации пациентов по степени риска (для максимально раннего обнаружения ЗНО), так и для расширения существующих диспансерных программ (для максимально полного выявления ЗНО).

Сейчас стороны обсуждают возможность проспективного исследования, чтобы подтвердить заявленные характеристики AI-модели и определить оптимальные сценарии её применения. Учитывая сложность и стоимость лечения онкологии на поздних стадиях, разработанная ИИ-технология потенциально способна внести существенный вклад в раннее выявление и борьбу с онкозаболеваниями. Именно такие технологичные Data Driven решения будут определять будущее стран, лидирующих по уровню и качеству жизни.

Как «умнеют» российские города
Цифровизация

Глеб Гусев, директор лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка: «Результаты нашего пилотного эксперимента на Сахалине в рамках проекта по трансформации Сахалинской области «Остров технологий» — отличный пример того, как технологии искусственного интеллекта могут помогать врачам и увеличить эффективность системы здравоохранения. На основе этой технологии можно будет выстроить принципиально новую и более точную методику диспансеризации. Сбер продолжит развивать это фокусное для нас направление, и я верю, что в партнёрстве с Минздравом региона мы уже в ближайшей перспективе перейдём от исследований к реальным внедрениям».

Владимир Кузнецов, министр здравоохранения Сахалинской области: «Сахалинская область заинтересована в продвижении современных решений в сфере здравоохранения. Сбербанк является одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта. У нас есть совместный опыт в реализации внедрения ИИ в диагностическом процессе, в выявлении онкозаболеваний. Безусловно, будем и дальше развивать это направление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Российский энергетический гигант отказывается от SAP, чтобы исключить санкционное давление

Замглавы Минпромторга в интервью CNews: Внедрение роботов в автопроме окупается за 9 месяцев, на предприятии металлообработки — за 2 года

Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Страны БРИКС создают собственную платежную систему

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще