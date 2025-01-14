RAFT Consensus Algorithm
RAFT Consensus Algorithm и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|OpenChain 1 1
|Гонтарев Павел 94 2
|Наумов Сергей 25 2
|Летунов Илья 49 1
|Корякин Алексей 6 1
|Данишевский Григорий 4 1
|Кузьмичев Игорь 11 1
|Константинов Александр 19 1
|Кокуйкин Евгений 1 1
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