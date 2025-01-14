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RAFT Consensus Algorithm



14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
15.07.2024 Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
01.09.2022 Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам 1
27.04.2022 Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы 1
27.04.2022 VK представила обновление платформы Tarantool 1
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool 1
01.12.2020 Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

RAFT Consensus Algorithm и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Broadcom - VMware 2359 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
МегаФон 8805 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
GitHub 814 1
Bitfury Group 25 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
VeChain 4 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Цифровые активы 118 1
Орбита 292 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Merlion - Мерлион 793 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
НППКТ 24 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 618 1
Renault Groupe 158 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 120 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Газпром ПАО 1342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
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Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Lua - язык программирования 54 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
QEMU 52 2
Apple iOS 7809 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 11 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Outlook 1390 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Microsoft Windows 15656 1
Squarex 1 1
Гонтарев Павел 94 2
Наумов Сергей 25 2
Летунов Илья 49 1
Корякин Алексей 6 1
Данишевский Григорий 4 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Константинов Александр 19 1
Кокуйкин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Польша - Республика 1959 1
Сингапур - Республика 1849 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Китай - Тайвань 3984 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 66 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 118 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Ирландия - Республика 1010 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 94 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 134 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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