Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения аудита Банка России прошло четыре месяца – такая скорость реализации проекта стала рекордом в индустрии ЦФА. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Целью «Ozon Банка» был запуск собственной платформы для эмиссии, учета и обращения ЦФА, а также получение статуса оператора информационной системы от Банка России.

Ключевым элементом проекта стал Digital Q.Blockchain. Он представляет собой корпоративное решение на базе Hyperledger Fabric, обеспечивающее высокий уровень защиты данных. Каждая транзакция проходит криптографическую защиту с хешированием данных с длиной ключа 256 бит в соответствии с действующими стандартами информационной безопасности. Это делает любое несанкционированное изменение данных невозможным без немедленного обнаружения.

Надежность сети обеспечивается протоколом консенсуса RAFT: даже в случае сбоя отдельных узлов система мгновенно восстанавливает работоспособность, синхронизируя состояние данных на всех участниках сети. Смарт-контракты автоматически исполняют условия по заданному расписанию (по времени, периодичности или триггерам) без ручного вмешательства, что кратно снижает операционные издержки на клиринг и реконсиляцию. Еще одним преимуществом стала возможность формировать регуляторную отчетность для Банка России напрямую из блокчейн-сети «в один клик» – без привлечения ИТ-ресурсов и дополнительных трудозатрат.

Гибкость и масштабируемость системы обеспечивает микросервисная архитектура решений. Благодаря возможности Digital Q.DFA интегрироваться с любыми внешними системами пользователи получили доступ к новым возможностям в привычном интерфейсе личного кабинета.

<p>Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены</p>
Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены Цифровизация

«Мы адаптировали Digital Q.Blockchain и Digital Q.DFA под бизнес «Ozon Банка» и выполнили задачу в рекордные сроки. Такому результату способствовало сочетание глубокой экспертизы в работе на финансовых рынках специалистов компании «Диасофт» с возможностью гибкой настройки наших импортонезависимых решений», – сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Цифровые финансовые активы» в «Диасофт».

Максим Хрусталев, руководитель по развитию ЦФА «Ozon Банка»: «Участие в этом проекте подтвердило нашу гипотезу: скорость вывода продукта на рынок и внедрение инноваций совместимы даже в такой высокорегулируемой сфере, как ЦФА».

По итогам проверки Банк России включил «Ozon Банк» в реестр операторов информационных систем и зафиксировал успешное завершение проекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Договор с интеллектом: ИИ выходит на новый уровень в работе с документами

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще