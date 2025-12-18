Neoflex представил в 2022 году рынку платформу NEOMSA, которая позволяет быстро и безопасно развернуть Kubernetes, построить вокруг него экосистему и автоматизировать DevOps-процессы. NEOMSA включена в Реестр российского ПО, соответствует требованиям 223-ФЗ и требованиям к безопасности для критической информационной инфраструктуры. Решение поддерживает любые дистрибутивы Linux, в том числе и российские, а также позволяет создать универсальную среду разработки в любом окружении, включая закрытые сети.

Платформа NEOMSA APIM на базе Open Source-продукта WSO2 API Manager обеспечивает централизованное управление всеми API и ускоряет процесс их разработки, а также вывода в эксплуатацию. Использование решения позволяет сократить стоимость разработки до 50 %. Платформа обладает гибкими инструментами настройки, позволяющими подстраивать API под потребности бизнеса, снижая time-to-market вывода продуктов на рынок. NEOMSA APIM можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке.