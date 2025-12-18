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Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа
Neoflex представил в 2022 году рынку платформу NEOMSA, которая позволяет быстро и безопасно развернуть Kubernetes, построить вокруг него экосистему и автоматизировать DevOps-процессы. NEOMSA включена в Реестр российского ПО, соответствует требованиям 223-ФЗ и требованиям к безопасности для критической информационной инфраструктуры. Решение поддерживает любые дистрибутивы Linux, в том числе и российские, а также позволяет создать универсальную среду разработки в любом окружении, включая закрытые сети.
Платформа NEOMSA APIM на базе Open Source-продукта WSO2 API Manager обеспечивает централизованное управление всеми API и ускоряет процесс их разработки, а также вывода в эксплуатацию. Использование решения позволяет сократить стоимость разработки до 50 %. Платформа обладает гибкими инструментами настройки, позволяющими подстраивать API под потребности бизнеса, снижая time-to-market вывода продуктов на рынок. NEOMSA APIM можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Neoflex и организации, системы, технологии, персоны:
|Нафиков Рамиль 10 8
|Наумов Сергей 43 4
|Маркова Светлана 43 3
|Рустамов Рустам 567 2
|Шадаев Максут 1248 2
|Кирпинский Владислав 3 1
|Долгов Александр 45 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Гуренков Михаил 41 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|фон Розен Александр 45 1
|Иванец Евгений 40 1
|Чуднова Лина 2 1
|Палей Лев 58 1
|Натрусов Артем 325 1
|Сотин Денис 216 1
|Семенов Александр 170 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Чурсин Дмитрий 98 1
|Добровинский Александр 49 1
|Бурилов Андрей 118 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 177 1
|Трепыхалин Виталий 24 1
|Карпов Сергей 57 1
|Воронин Павел 206 1
|Сивцев Илья 176 1
|Евдокимов Игорь 62 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Спирин Антон 88 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Баранов Олег 18 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Карпов Роман 84 1
|Синьков Кирилл 75 1
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