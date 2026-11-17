До зимней Conversations осталось… меньше двух недель! 2 декабря встречаемся в Москве и онлайн, чтобы честно поговорить, как компании внедряют GenAI в продажи, поддержку и внутренние процессы. 2 трека, 40+ спикеров, 600+ участников и 200+ компаний.

К Conversations присоединились Т-Банк, Авито, Дикси, Детский мир, Туту, ВсеИнструменты.ру, Контур, Cloud.ru, Yandex Cloud, MWS AI, Группа Rubytech, Raft AI и многие другие.

Что нового в программе:

ВсеИнструменты.ру : как ИИ помогает растить конверсию продаж на падающем рынке

: как ИИ помогает растить конверсию продаж на падающем рынке Туту : голосовой агент взял 25% обращений, и лето прошли без найма

: голосовой агент взял 25% обращений, и лето прошли без найма Авито : как GenAI-инструменты приносят дополнительную выручку отделу продаж

: как GenAI-инструменты приносят дополнительную выручку отделу продаж Data Light : Тренд-ток! Когда гуманоидный робот станет третьей главной покупкой в жизни?

: Тренд-ток! Когда гуманоидный робот станет третьей главной покупкой в жизни? Just AI: что нужно вокруг LLM, чтобы с ботом действительно хотелось говорить

А еще вас ждет огненная дискуссия «Продакт, разработчик и AI: как теперь делить работу и ответственность». ИИ уже пишет код, а продакты сами собирают прототипы. Где теперь заканчивается одна роль и начинается другая и кто отвечает за результат? Обсудим на Conversations!

Вас ждут доклады от 35+ компаний: Wildberries & Russ, Альфа-Банк, Magnit OMNI, Just AI, билайн, Сбербанк, ПравоТех, Вебпрактики, Туту x targetai, Cloud.ru, Контур, Raft AI, Data Light, Navio и других!

Билеты на офлайн и онлайн участие доступны на сайте! Для команд есть выгодные тарифы – приходите сами и приводите коллег. А еще действует промокод на скидку 10%: CVS26mWnC

За новостями конференции следите в телеграм-канале проекта Conversations Club

2 декабря, Москва (Soluxe Hotel Moscow, ул. Вильгельма Пика, д.16) и онлайн. Увидимся на Conversations!