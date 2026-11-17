Conversations совсем скоро! Конференция по GenAI 2 декабря в Москве и онлайн
До зимней Conversations осталось… меньше двух недель! 2 декабря встречаемся в Москве и онлайн, чтобы честно поговорить, как компании внедряют GenAI в продажи, поддержку и внутренние процессы. 2 трека, 40+ спикеров, 600+ участников и 200+ компаний.
К Conversations присоединились Т-Банк, Авито, Дикси, Детский мир, Туту, ВсеИнструменты.ру, Контур, Cloud.ru, Yandex Cloud, MWS AI, Группа Rubytech, Raft AI и многие другие.
Что нового в программе:
- ВсеИнструменты.ру: как ИИ помогает растить конверсию продаж на падающем рынке
- Туту: голосовой агент взял 25% обращений, и лето прошли без найма
- Авито: как GenAI-инструменты приносят дополнительную выручку отделу продаж
- Data Light: Тренд-ток! Когда гуманоидный робот станет третьей главной покупкой в жизни?
- Just AI: что нужно вокруг LLM, чтобы с ботом действительно хотелось говорить
А еще вас ждет огненная дискуссия «Продакт, разработчик и AI: как теперь делить работу и ответственность». ИИ уже пишет код, а продакты сами собирают прототипы. Где теперь заканчивается одна роль и начинается другая и кто отвечает за результат? Обсудим на Conversations!
Вас ждут доклады от 35+ компаний: Wildberries & Russ, Альфа-Банк, Magnit OMNI, Just AI, билайн, Сбербанк, ПравоТех, Вебпрактики, Туту x targetai, Cloud.ru, Контур, Raft AI, Data Light, Navio и других!
Билеты на офлайн и онлайн участие доступны на сайте! Для команд есть выгодные тарифы – приходите сами и приводите коллег. А еще действует промокод на скидку 10%: CVS26mWnC
За новостями конференции следите в телеграм-канале проекта Conversations Club
2 декабря, Москва (Soluxe Hotel Moscow, ул. Вильгельма Пика, д.16) и онлайн. Увидимся на Conversations!■ Рекламаerid:2W5zFFzZHBpРекламодатель: ООО «Маинд Крафт»ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290Сайт: https://just-ai.com/