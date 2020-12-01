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Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group представила синхронную репликацию в платформе in-memory вычислений Tarantool. Она обеспечивает дополнительный уровень надежности хранения критически важной информации для крупных компаний.

Репликация — это дублирование данных из основного источника в хранилища-копии: она помогает равномерно распределить нагрузку и повышает отказоустойчвость системы. Синхронная репликация данных обеспечивает максимальный уровень их сохранности. На практике это означает, что в случае сбоев ни одна транзакция не будет утрачена.

Синхронная репликация в Tarantool запущена на базе алгоритма Raft с автоматическим выбором сервера – лидера кластера. Это избавляет пользователей решения от необходимости назначать его вручную.

«Синхронная репликация была самой ожидаемой функциональностью с момента запуска Tarantool. Мы долго работали над тем, чтобы реализовать синхронную репликацию таким образом, чтобы она не оказала негативного влияния на высокую скорость и производительность – визитную карточку Tarantool. Наша платформа стала первым в России продуктом, работающим на базе алгоритма Raft, и теперь позволяет достичь RPO = 0», – комментирует Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

Платформа Tarantool сочетает в себе функциональность сервера приложений и гибридного хранилища, она способна обрабатывать до 1 млн запросов в секунду за счет работы в оперативной памяти. Синхронная репликация позволила вывести надежность системы на новый уровень, благодаря чему Tarantool теперь отвечает всем требованиям, которые предъявляет к хранилищам крупный бизнес. При этом платформа сохранила ключевые преимущества – высокую скорость работы и производительность, которые делают ее привлекательной для бизнеса любого формата.



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