Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool

Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены конфигурации кластера при авариях, механизм сохранения консистентности данных после отказа дисков и возможность использовать при работе с платформой транзакции в любых внешних приложениях.

Ранние версии Tarantool не имели встроенного инструмента для аварийного переключения, и пользователям для решения подобных задач приходилось самостоятельно разрабатывать скрипты. В релизе 2.8.2 потребность во внешних решениях отпала. Аварийное переключение на базе алгоритма Raft стало доступно «из коробки», а его настройка стала проще и занимает меньше времени. Решение позволит повысить надежность платформы – теперь при отказе одного или нескольких реплицируемых узлов уровень доступности данных сохранится.

В новом релизе Tarantool появился механизм гарантированного одновременного обновления данных кластера, благодаря чему распределенные данные останутся консистентными даже после полного отказа диска в одном или нескольких из узлов.

Кроме того, в версии 2.8.2 любые внешние приложения при работе Tarantool теперь могут использовать транзакции. За счет этого Tarantool станет доступнее, а работа с платформой – проще.

«Мы стремимся сделать Tarantool максимально надежным инструментом, простым в использовании и доступным. Новый релиз платформы отвечает самым высоким запросам по части стабильности – настройка и запуск аварийной смены конфигурации кластера стала значительно проще, а гарантированная доставка обновлений исключает вероятность потери данных. В то же время поддержка интерфейсов работы с транзакциями для популярных языков программирования делает Tarantool доступнее и снижает порог входа в технологию», – сказал Алексей Корякин, технический директор Tarantool.