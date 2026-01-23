Разделы

Cloud.ru и Raft запустили сервис «ИИ-консьерж»

Провайдер облачных и ИИ-сервисов Cloud.ru и ИИ-разработчик Raft запустили облачного виртуального помощника для автоматизации работы с клиентами в отелях. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сервис «ИИ-консьерж» бронирует номера и подтверждает заявки, отвечает на вопросы гостей, помогает с дополнительными сервисами и сбором отзывов, беря на себя рутинные задачи персонала. Общение с гостями проходит через популярные каналы, например, чат-бот в Telegram и Max, а также голосового ассистента на телефонной линии.

Для работы сервиса применяются цифровая среда Evolution AI Factory и инфраструктурные сервисы Cloud.ru. В результате заказчики получают доступ к современным языковым моделям, таким как GigaChat, Qwen, DeepSeek по максимально доступным ценам.

Архитектура сервиса построена на Kubernetes и масштабируется под сезонные нагрузки или рост бизнеса, а для его подключения не требуется своя ИT-инфраструктура с дорогостоящим GPU-оборудованием. Цена решения рассчитывается индивидуально под проект и складывается из стоимости разработки и внедрения, а также ежемесячных платежей за потребляемые облачные ресурсы. Например, стоимость вычислительных мощностей и LLM по токенам для ИИ-ассистента по сбору отзывов в облаке составляет порядка 40-50 тыс. руб. в месяц, а более продвинутое решение с возможностью бронирований и upsell (допродажи) услуг и выделенным GPU обойдется отелю в сумму около 200 тыс. руб.

«ИИ-консьерж» интегрируется с PMS-системами и другими системами отеля, имеющими открытый API, настраивается под конкретный бизнес и учитывает задачи городских гостиниц, курортов и апарт-отелей. За разработку и внедрение ИИ-решения, адаптированного под специфику отеля, в рамках партнерства отвечает компания Raft.

«Результаты применения AI в отелях показали, что среднее время ответа гостю сокращается с 5-10 минут до 10-20 секунд, что в десятки раз быстрее, чем в колл-центре, а уровень удовлетворенности гостей достигает 90%. Среди реальных показателей внедрений: увеличение среднего чека на 15–20% и доли положительных отзывов на 40–50%», — сказал директор по развитию и инновациям Raft Андрей Матвиец .

«Сервисы среды AI Factory делают ресурсы для создания AI-решений любой сложности доступными. Например, сервис ML Inference для запуска ML-моделей на облачных мощностях с GPU динамически реагирует на изменения нагрузки — позволяет быстро наращивать ресурсы в часы пик и экономить их в спокойные периоды за счет автоматического масштабирования. Это дает бизнесу значительную экономию без ущерба для производительности», — сказал технический эксперт по облачным технологиям Cloud.ru Александр Константинов.

Работа с данными гостей соответствует всем требованиям 152-ФЗ. Их передача полностью зашифрована по актуальным протоколам безопасности, а записи разговоров анонимизируются и хранятся не более 30 дней. Доступность сервиса — 99,95% по SLA.

