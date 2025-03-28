«Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain

Компания «Диасофт» реализовала в составе платформы Digital Q.Blockchain специальную технологию для защиты коммерческой защиты информации без необходимости дублирования данных в отдельных системах. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Коллекции конфиденциальных данных (Private Data Collections) позволяют разделить доступ к информации на уровне транзакций. Например, факт сделки может быть виден всем участникам сети, а условия сделки (цены, сроки) доступны только выбранным сторонам.

Использование этой технологии обеспечивает целостность данных, высокую скорость обработки транзакций и устойчивость сети к сбоям: данные хэшируются с использованием алгоритма SHA-256, а для достижения консенсуса между узлами применяется протокол RAFT.

Ключевые особенности Коллекций конфиденциальных данных в Digital Q.Blockchain

Снижение затрат на ИТ-инфраструктуру. Объединение данных в единой сети вместо множества изолированных систем сокращает расходы на обслуживание на 30-40%.

Управление доступом. Возможность настраивать уровни видимости данных для разных участников (партнеров, аудиторов, регуляторов) в реальном времени.

Автоматизированный аудит и соответствие стандартам. Все операции записываются в неизменяемый реестр с метками времени, что упрощает проверки ЦБ РФ и соблюдение 152-ФЗ. Встроенные шаблоны отчетов ускоряют взаимодействие с регуляторами.

Повышение безопасности данных. Партнеры видят подтвержденные факты сделок, но не получают доступа к конкурентной информации, что снижает риски утечек.

Технологическая платформа распределенных реестров Digital Q.Blockchain предназначена для хранения и ведение реестра открытых данных и обеспечивает безопасность, целостность, невозможность подмены данных. Она может применяться для хранения данных и проведения сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), регистрации ценных бумаг, защиты записей главной книги, проведения электронных голосований, интеграции с внешними системами, витринами данных и сайтами, а также во многих других областях.

Digital Q.BlockChain включена в реестр российского программного обеспечения (запись №19050 от 18 сентября 2023 г.