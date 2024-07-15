Бесшовная миграция ИИ-сервиса Raft в облако Timeweb Cloud

Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил компании Raft — разработчику и интегратору LLM-моделей — виртуальную инфраструктуру для размещения клиентских проектов и переноса ИИ-сервиса с зарубежной площадки. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Ранее компания работала с иностранными вендорами, но после их ухода из России рассматривала альтернативу зарубежным решениям. Raft искала отечественного провайдера, предоставляющего сервисы Kubernetes, S3, базы данных и Apps для автоматического деплоя приложений. К тому же требовалось надежное хранение персональных данных и соответствие ФЗ-152.

Команда Timeweb Cloud предложила клиенту необходимые сервисы для тестирования, а позже Raft за две недели мигрировала инфраструктуру с зарубежной площадки в российское облако. Одновременно с этим Raft начала сотрудничать с Timeweb Cloud по части ИИ, тренировать модели и консультировать коллег.

В рамках проекта Timeweb Cloud предоставляет клиенту VDS для запуска сред и тестовых окружений, которые необходимы для аналитики и интеграции с приложениями. В облаке также развернут сервис Kubernetes, он требуется для работы AudioInsights — продукта собственной разработки, который представляет собой набор микросервисов, реализованных на базе отказоустойчивого кластера. Для размещения клиентских файлов, включая аудиозаписи и текстовую информацию, используется объектное S3-хранилище.

В облаке Timeweb Cloud также размещаются бизнес-критичные сервисы. Особо крупные клиенты работают в защищенном контуре, используют облачную инфраструктуру для разработки и оперативного развертывания тестовых сред.

«Мы предложили Raft альтернативу зарубежным облакам, предоставили инфраструктуру с нужным набором сервисов и возможностью гибкого масштабирования. В результате заказчик перенес в наше облако клиентские проекты и ИИ-сервис. Инфраструктура Timeweb Cloud полностью закрывает потребности бизнеса и стоит дешевле, чем зарубежные решения», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«Мигрировав сервисы в Timeweb Cloud, мы снизили эксплуатационные расходы и получили готовую облачную среду. Для нашего бизнеса особенно важна доступность, наличие необходимых инструментов и понятных инструкций. Немаловажную роль играет техническая поддержка, которая может оперативно помочь. У нас возникали сложности при работе с базами данных, но команда саппорта смогла быстро закрыть все проблемы», — отметил Александр Константинов, CTO Raft.