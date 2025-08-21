Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

Cloud.ru и Raft помогут компаниям быстро и эффективно внедрять GenAI-решения в бизнес-процессы

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и разработчик приложений на базе генеративного ИИ Raft подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно объединит возможности экосистемы ИИ-продуктов Cloud.ru и экспертизу Raft по созданию и внедрению промышленных AI-систем, что позволит снизить инфраструктурные барьеры и повысить скорость внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Стороны сфокусируются на автоматизации процессов с использованием ИИ-агентов, интеллектуальном поиске и управлении знаниями (RAG), продвинутой обработке данных с помощью LLM-пайплайнов, компьютерном зрении для анализа мультимедиа, а также на комплексной безопасности решений на платформе HiveTrace.

Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru: «Мы хотим, чтобы компании могли быстро внедрять ИИ-решения без инфраструктурных ограничений и опираясь на практическую экспертизу. Cloud.ru обеспечивает технологическую основу, а Raft — разработку, внедрение и сопровождение решений».

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Андрей Матвиец, директор по развитию и инновациям Raft: «Максимальный эффект от генеративного искусственного интеллекта достигается при профессиональном, кастомизированном внедрении на базе передовой инфраструктуры. Наше партнерство объединяет экспертизу и высокопроизводительную, масштабируемую инфраструктуру Cloud.ru, обеспечивая долгосрочный совместный успех».

GenAI-технологии эффективно используются на промышленном производстве, в индустрии гостеприимства, здравоохранении, агропромышленном комплексе, ретейле и других сегментах, где автоматизация коммуникаций и интеллектуальный поиск напрямую влияют на выручку и операционную эффективность предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: