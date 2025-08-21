Cloud.ru и Raft помогут компаниям быстро и эффективно внедрять GenAI-решения в бизнес-процессы

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и разработчик приложений на базе генеративного ИИ Raft подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно объединит возможности экосистемы ИИ-продуктов Cloud.ru и экспертизу Raft по созданию и внедрению промышленных AI-систем, что позволит снизить инфраструктурные барьеры и повысить скорость внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Стороны сфокусируются на автоматизации процессов с использованием ИИ-агентов, интеллектуальном поиске и управлении знаниями (RAG), продвинутой обработке данных с помощью LLM-пайплайнов, компьютерном зрении для анализа мультимедиа, а также на комплексной безопасности решений на платформе HiveTrace.

Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.ru: «Мы хотим, чтобы компании могли быстро внедрять ИИ-решения без инфраструктурных ограничений и опираясь на практическую экспертизу. Cloud.ru обеспечивает технологическую основу, а Raft — разработку, внедрение и сопровождение решений».

Андрей Матвиец, директор по развитию и инновациям Raft: «Максимальный эффект от генеративного искусственного интеллекта достигается при профессиональном, кастомизированном внедрении на базе передовой инфраструктуры. Наше партнерство объединяет экспертизу и высокопроизводительную, масштабируемую инфраструктуру Cloud.ru, обеспечивая долгосрочный совместный успех».

GenAI-технологии эффективно используются на промышленном производстве, в индустрии гостеприимства, здравоохранении, агропромышленном комплексе, ретейле и других сегментах, где автоматизация коммуникаций и интеллектуальный поиск напрямую влияют на выручку и операционную эффективность предприятия.