Прайс Константин
Прайс Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Кезикова Наталья 3 2
|Голубев Александр 18 1
|James Chris - Джеймс Крис 3 1
|Виленский Леонид 1 1
|Хохлов Александр 8 1
|Глазков Андрей 6 1
|Ботов Дмитрий 4 1
|Рожков Егор 1 1
|Ниров Азамат 4 1
|Осипова Ольга 1 1
|Кокуйкин Евгений 1 1
|Пиунова Наталья 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 2
|Gartner - Гартнер 3558 1
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