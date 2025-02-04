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Прайс Константин



04.02.2025 «Дикси» применила ИИ-аналитику Napoleon IT для анализа опроса сотрудников 1
18.09.2024 Napoleon IT усовершенствует систему распределения курьерских заказов Pony Express 1
21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей 1
17.07.2024 Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» 1
20.05.2024 Napoleon IT и ИТМО разработали ИИ-ассистента для конспектирования онлайн-встреч 1
22.04.2024 «Лента» внедрила систему Napoleon IT для сбора и анализа данных процесса ценообразования 1
22.02.2024 Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками 1
05.12.2023 Napoleon IT разработал систему автозаказа на базе low-code платформы для ритейла и FMCG 2
04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза 1
19.06.2023 Торговая сеть «Хороший выбор» завершила пилотирование системы ценообразования 1
13.06.2023 «Рольф» модернизировал фирменное приложение 1
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику 1
02.08.2022 «Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли 2
12.05.2022 Сеть магазинов Aloesmart внедряет систему мониторинга цен конкурентов 1
22.10.2021 «Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты 1
05.05.2021 «Пятёрочка» и Oracle автоматизировали работу с СТМ 1
17.09.2018 Решения Oracle и Veltio помогли сети «Подружка» разобраться с ценообразованием 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Прайс Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 51 14
Oracle Corporation 6698 3
Veltio 3 2
SAP SE 5280 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
SAS Institute 973 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Hoff Tech - Хофф Тех 41 1
8241 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
Татнефть 227 1
ALOEsmart 3 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Tesla Motors 397 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1049 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3169 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5281 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 3
BaaS - Backend as a service 114 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 268 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2183 2
Оцифровка - Digitization 4553 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1708 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 243 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1710 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1243 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1957 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2309 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3397 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Napoleon IT - AI Talent Hub 13 2
Veltio APX - Veltio Allocation, Planning and Execution 1 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Google Android 14022 1
Microsoft Office Excel 1200 1
OpenAI ChatGPT 348 1
Napoleon IT - Napoleon ADR - Napoleon AI Driven Replenishment 1 1
Microsoft Office 3739 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Google Meet 45 1
Raft Digital Solutions - LLM Security Lab 1 1
Кезикова Наталья 3 2
Голубев Александр 18 1
James Chris - Джеймс Крис 3 1
Виленский Леонид 1 1
Хохлов Александр 8 1
Глазков Андрей 6 1
Ботов Дмитрий 4 1
Рожков Егор 1 1
Ниров Азамат 4 1
Осипова Ольга 1 1
Кокуйкин Евгений 1 1
Пиунова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7856 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2412 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2734 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3549 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2483 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5535 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 327 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 563 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1548 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8698 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 2
Gartner - Гартнер 3558 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 3
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167720.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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