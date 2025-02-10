Сеть гипермаркетов «Глобус» меняет систему самообслуживания Scan&Go

Компания «Глобит» совместно с Napoleon IT приступила к разработке новой системы самообслуживания Scan&Go для сети гипермаркетов «Глобус». Проект направлен на создание современного российского решения, которое в дальнейшем легко можно внедрить и в других торговых сетях. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Сеть гипермаркетов «Глобус» является пионером в области внедрения современных технологий самообслуживания в ритейл-бизнесе. В 2016 г. компания стала первой в России, запустившей систему Scan&Go, которая открыла клиентам возможность совершать покупки без участия кассира. Инновационный подход позволил посетителям гипермаркетов самостоятельно сканировать товары прямо в торговом зале, делая процесс покупок максимально удобным и быстрым. После ухода иностранных разработчиков с российского рынка обновление и доработка текущего решения Scan&Go оказались невозможными.

Для реализации нового решения была выбрана компания «Глобит», которая привлекла в качестве партнера Napoleon IT. Экспертиза Napoleon IT в области компьютерного зрения и мобильной разработки соответствовала задачам проекта, который сочетает оба этих направления.

Для ритейла сейчас непростые времена и система Scan&Go призвана решить вопрос нехватки персонала для обслуживания покупателей и кадровый голод, от которого страдает вся отрасль в целом.

Обновленная система Scan&Go будет бесшовно интегрироваться в ИT-инфраструктуру любой ритейл-сети, поддерживать установку на необходимое оборудование, включая персональные сканеры и кредлы, и легко настраиваться в большом количестве магазинов.

Новое решение будет включать три уровня интеграции: с CRM-системой для обработки данных о клиенте (например, данные карты лояльности и бонусного счета); с интерфейсом сканера; с кассой оплаты, куда будет передаваться информация о корзине покупателя для быстрой оплаты.

Проект нацелен на то, чтобы не только сохранить, но и повысить долю покупок в гипермаркетах через Scan&Go от общего числа покупательских корзин. Важные приоритеты: бесшовный переход на новое решение, исключающий неудобства для клиентов, а также сохранение уровня потерь, связанных с сервисом, на контролируемом уровне.

Разработка программного обеспечения стартовала в декабре 2024 г., завершение проекта запланировано на май 2025 г. Уже в июне 2025 г. новое решение будет запущено в пилотном режиме в одном из гипермаркетов сети «Глобус».

После всестороннего тестирования «Глобит», как компания-разработчик и правообладатель, планирует дальнейшее развитие продукта Scan&Go с целью его внедрения и в других торговых сетях. Новое решение позволит участникам рынка повысить эффективность своей работы и улучшить покупательский опыт.

«В текущих реалиях ухода зарубежных вендоров и нехватки квалифицированных ИТ-ресурсов на внутреннем рынке, вероятно, не имеет смысла, чтобы каждая компания инвестировала ресурсы в развитие одного и того же. Поэтому, мы считаем, очень важным открыть возможности внедрения продукта Scan&Go и использования нашей экспертизы в этой теме другими участниками рынка. Наш партнер — сеть гипермаркетов «Глобус» — поддерживает нас в этом решении», — сказал генеральный директор «Глобит» Андрей Горохов.

«Разработка системы Scan&Go для сети гипермаркетов «Глобус» — это важный проект, требующий сильных компетенций в создании высокотехнологичных решений для ритейла, которыми обладает наша компания. На фоне ухода зарубежных поставщиков Napoleon IT взял на себя задачу поддержки российского бизнеса в области ПО: ценообразование, автозаказ, планирование, Scan&Go, ERP и другие», — сказал коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.