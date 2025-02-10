Горохов Андрей
|10.02.2025
|Сеть гипермаркетов «Глобус» меняет систему самообслуживания Scan&Go 1
|04.09.2013
|«Логика BPM» помогла Eesti Energia скорректировать систему управления 1
Горохов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи 1369 1
|Логика BPM 43 1
|Молодов Максим 6 1
|Прайс Константин 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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