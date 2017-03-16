Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логика BPM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 74
Логика BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АйТи 753 20
|ELMA 106 8
|SAP SE 3220 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
|IBM 3557 3
|Software AG & IDS Scheer 109 2
|1С 3779 2
|FlexSoft - ФлексСофт 35 2
|Salesforce.com 274 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|ICL Services 51 1
|Cinimex - Синимекс 160 1
|Software AG 124 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Atlas Software 10 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 4
|Трефилов Алексей 34 8
|Коптелов Андрей 74 8
|Айвазов Армен 449 6
|Каменнова Мария 41 5
|Муньков Александр 5 5
|Вагнер Юлия 9 5
|Алифанов Кирилл 56 4
|Герасимов Александр 40 4
|Кузин Вадим 34 4
|Кулахметов Борис 10 4
|Погодаев Александр 7 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Беляев Владислав 65 3
|Литвинов Павел 18 3
|Рудаков Денис 31 3
|Юдин Александр 6 2
|Круглов Максим 25 2
|Макаров Станислав 111 2
|Леушев Андрей 63 2
|Бутыркин Вячеслав 12 2
|Морозова Ольга 10 2
|Шевченко Дмитрий 9 2
|Попов Алексей 319 2
|Безбородов Александр 6 2
|Борискин Александр 2 1
|Кушнарев Андрей 12 1
|Фридман Илья 41 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Силкина Елена 8 1
|Алешин Владимир 13 1
|Бондаренко Александра 2 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru