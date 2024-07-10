Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Логика BPM

Логика BPM

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 155 940 933 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 155 940 933 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 155 940 933 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
14.07.2022 4 самых популярных процесса для оптимизации с помощью BPM-систем назвали аналитики Market.CNews 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 1
11.04.2017 BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы 1
16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 4
29.08.2016 В России разработана облачная система, объединяющая модули BPM, WMS, MES и CRM 1
28.06.2016 Около половины организаций в России описали у себя ключевые бизнес-процессы 4
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 5
18.02.2016 BPM: почему надо управлять бизнес-процессами 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
03.06.2015 Конференция CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 4
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
26.02.2015 BPM: бизнес ждет результатов 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
27.01.2015 «Логика BPM» адаптировала бизнес-процессы Kapsch TrafficCom для работы в России 4
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
11.12.2014 Конференция CNews: «BPMs: бизнес ждет результатов» 1
24.11.2014 «Логика BPM» реорганизовала консалтинговое направление 2
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 1
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 3
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 2
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 3
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 1
21.03.2014 «Логика BPM»: Уровень процессной зрелости российских компаний – второй из пяти 3
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
07.02.2014 Рынок BPM стабилен на протяжении 10 лет 2
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 2

Публикаций - 49, упоминаний - 87

Логика BPM и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 24
Metasonic AG 23 10
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 9
SAP SE 5601 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Бизнес-Консоль 18 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 5
Software AG 203 5
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 5
Oracle Corporation 7074 4
Казахтелеком 348 4
Парадигма 169 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 3
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 3
МегаФон 10742 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
9594 3
АйТи - Аплана Группа компаний 183 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
Comindware - Колловэар 202 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
Alfresco Software 156 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 2
Системы документооборота 522 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 2
АйТи Энергофинанс 4 2
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 2
Системы и Технологии ГК 129 1
Atlas Software 11 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 4
L’Oreal 58 4
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
Газпром ПАО 1493 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
ВТБ Факторинг 26 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 2
Траско - Trasko 32 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Геометрия НПО 165 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
General Atlantic - GA 28 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Фора Банк 86 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ФРИИ Инвест 11 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
Контроллинг 105 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Стандартизация - Standardization 2339 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Repository - Репозиторий 1176 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 3
Software AG - ARIS Platform 180 10
Metasonic Suite BPM 12 7
Microsoft Office 4170 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 4
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 2
Neoflex FrontOffice 13 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
IBM FileNet 140 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Comindware Tracker 18 2
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Системы документооборота - СЭД Практика 7 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Газпром газификация - ЕОГ - Единый оператор газификации РФ 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Apple iOS 8583 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Microsoft Outlook 1506 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Каменнова Мария 45 19
Коптелов Андрей 134 13
Трефилов Алексей 49 11
Кузин Вадим 38 7
Вагнер Юлия 12 5
Муньков Александр 5 5
Алифанов Кирилл 84 5
Захаров Дмитрий 46 5
Литвинов Павел 22 5
Погодаев Александр 8 4
Макаров Станислав 118 4
Кириллов Михаил 15 4
Кулахметов Борис 10 4
Герасимов Александр 46 4
Драчев Никита 10 3
Аксенова Юлия 12 3
Еремеева Айгуль 3 3
Латыпова Ольга 4 3
Беляев Владислав 104 3
Яппаров Тагир 110 3
Попов Алексей 339 3
Волков Максим 34 3
Рудаков Денис 31 3
Вайнштейн Виктор 37 3
Круглов Максим 26 2
Юдин Александр 12 2
Леонова Оксана 20 2
Ковалев Виктор 40 2
Ткачёв Роман 27 2
Шматалюк Антон 12 2
Елиферов Виталий 10 2
Кирюшенков Алексей 6 2
Машков Илья 6 2
Котов Денис 7 2
Молодов Максим 6 2
Коробко Яков 4 2
Кудрявцев Дмитрий 7 2
Бусыгин Андрей 3 2
Кулак Андрей 3 2
Рукавишников Михаил 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа 24964 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Казахстан - Республика 6048 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Европа Центральная 278 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Черкизон - Черкизовский рынок 178 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Экономический эффект 1342 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
trusted advisor - концепция "доверенный советчик" 5 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Открытые системы ИД 176 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Gartner - Гартнер 3658 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Forrester Research 834 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще