Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Логика BPM
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 12 дел, на cумму 155 940 933 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 87
Логика BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 5
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|Каменнова Мария 45 19
|Коптелов Андрей 134 13
|Трефилов Алексей 49 11
|Кузин Вадим 38 7
|Вагнер Юлия 12 5
|Муньков Александр 5 5
|Алифанов Кирилл 84 5
|Захаров Дмитрий 46 5
|Литвинов Павел 22 5
|Погодаев Александр 8 4
|Макаров Станислав 118 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Кулахметов Борис 10 4
|Герасимов Александр 46 4
|Драчев Никита 10 3
|Аксенова Юлия 12 3
|Еремеева Айгуль 3 3
|Латыпова Ольга 4 3
|Беляев Владислав 104 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Попов Алексей 339 3
|Волков Максим 34 3
|Рудаков Денис 31 3
|Вайнштейн Виктор 37 3
|Круглов Максим 26 2
|Юдин Александр 12 2
|Леонова Оксана 20 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Шматалюк Антон 12 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Кирюшенков Алексей 6 2
|Машков Илья 6 2
|Котов Денис 7 2
|Молодов Максим 6 2
|Коробко Яков 4 2
|Кудрявцев Дмитрий 7 2
|Бусыгин Андрей 3 2
|Кулак Андрей 3 2
|Рукавишников Михаил 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.