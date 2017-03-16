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Логика BPM


16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 3
29.08.2016 В России разработана облачная система, объединяющая модули BPM, WMS, MES и CRM 1
28.06.2016 Около половины организаций в России описали у себя ключевые бизнес-процессы 4
14.04.2016 «Логика BPM» предложит своим клиентам технологии и методики Scheer GmbH 4
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
03.06.2015 Конференция CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 3
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 3
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
27.01.2015 «Логика BPM» адаптировала бизнес-процессы Kapsch TrafficCom для работы в России 5
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
11.12.2014 Конференция CNews: «BPMs: бизнес ждет результатов» 1
24.11.2014 «Логика BPM» реорганизовала консалтинговое направление 3
13.11.2014 «Первая грузовая компания» актуализировала процессную модель деятельности при методологической поддержке «Логики BPM» 2
30.10.2014 «Логика BPM» переведет российские организации на новую версию ARIS 2
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 3
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
26.06.2014 «Логика BPM» реализовала проект создания корпоративной системы моделирования для «Газпром нефти» 1
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic 2
14.04.2014 Бизнес «Логики бизнеса» по итогам 2013 финансового года вырос на 30% 1
21.03.2014 «Логика BPM»: Уровень процессной зрелости российских компаний – второй из пяти 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 3
07.02.2014 Рынок BPM стабилен на протяжении 10 лет 1
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
30.01.2014 Издательский дом «Бауэр Медиа» внедрил BPM-систему Metasonic 4
22.01.2014 «Логика BPM» выступит партнером конференции CNews «BPM: современные тенденции в управлении» 1
11.12.2013 «Логика BPM» завершила первый этап оптимизации ключевых бизнес-процессов«Кедентранссервиса» 4
11.11.2013 «Логика BPM» повторно проведет BPM-курсы в декабре 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
27.09.2013 BPM сбалансировано регулирует бизнес-процессы 2
04.09.2013 «Логика BPM» помогла Eesti Energia скорректировать систему управления 4
17.07.2013 «Логика бизнеса 2.0» распалась 1

Публикаций - 39, упоминаний - 74

Логика BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 753 20
ELMA 106 8
SAP SE 3220 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
IBM 3557 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
3779 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Salesforce.com 274 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ICL Services 51 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Software AG 124 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Microsoft Corporation 11168 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Atlas Software 10 1
Oracle Corporation 3363 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 4
L’Oreal 36 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
ВТБ Факторинг 22 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 2
Nestle - Нестле 64 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Траско - Trasko 27 2
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 11 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Транснефть 159 1
Черкизово ГК 73 1
Почта России ПАО 1579 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Software AG ARIS 108 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Oracle WebLogic 38 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Microsoft Office 1950 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Apple iOS 5742 1
OpenText Documentum 191 1
Трефилов Алексей 34 8
Коптелов Андрей 74 8
Айвазов Армен 449 6
Каменнова Мария 41 5
Муньков Александр 5 5
Вагнер Юлия 9 5
Алифанов Кирилл 56 4
Герасимов Александр 40 4
Кузин Вадим 34 4
Кулахметов Борис 10 4
Погодаев Александр 7 4
Кириллов Михаил 15 4
Беляев Владислав 65 3
Литвинов Павел 18 3
Рудаков Денис 31 3
Юдин Александр 6 2
Круглов Максим 25 2
Макаров Станислав 111 2
Леушев Андрей 63 2
Бутыркин Вячеслав 12 2
Морозова Ольга 10 2
Шевченко Дмитрий 9 2
Попов Алексей 319 2
Безбородов Александр 6 2
Борискин Александр 2 1
Кушнарев Андрей 12 1
Фридман Илья 41 1
Вихарев Сергей 12 1
Силкина Елена 8 1
Алешин Владимир 13 1
Бондаренко Александра 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Магаданская область 229 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Европа 3788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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