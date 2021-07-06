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ПСС Передовые системы самообслуживания

ПСС - Передовые системы самообслуживания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 9 129 976 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 9 129 976 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 1
20.02.2018 World Class перевел платежи в автокассы 2
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 2
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» 1
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» 1
26.11.2015 «Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания 2
23.06.2015 В Москве появятся автоматы для покупки билетов на междугородные автобусы 3
18.05.2015 «АйТи» представила программное решение для управления парком устройств самообслуживания 3
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
05.08.2014 «АйТи» поставила 200 информационно-платежных терминалов в «Восточный экспресс банк» 5

Публикаций - 14, упоминаний - 25

ПСС и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 12
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
Softline - Софтлайн 3743 3
АйТи - Аплана Группа компаний 183 3
АйТи Энергофинанс 4 2
Логика BPM 49 2
Samsung Electronics 11065 2
9594 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 2
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 5 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
СиС - Системы и связь 11 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Телеком-защита 54 1
АйТи-Ойл 36 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
СМТ Инжиниринг 1 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
Бизнес Технологии 45 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
АйТи - АйТи Умный город 2 1
Степинформ 3 1
Реляционное программирование 13 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Транснефть 335 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 1
Транснефть - Порт Козьмино - Спецморнефтепорт Козьмино 2 1
Alager - Алагер 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Русский стандарт Банк 509 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФРИИ Инвест 11 1
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
ПСС - ПСС.Платформа 4 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
IBM FileNet 140 2
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Кнопка жизни 21 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
IBM DB2 396 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Князев Илья 8 6
Яппаров Гали 2 2
Касимов Игорь 21 1
Тригуб Александр 8 1
Тимченко Илья 15 1
Ерзамаев Дмитрий 6 1
Фомин Константин 1 1
Кисляков Евгений 93 1
Сыкулев Андрей 85 1
Кисляков Кирилл 7 1
Тикуркин Максим 38 1
Яппаров Тагир 110 1
Горелов Дмитрий 61 1
Добкин Аркадий 82 1
Екушевский Илья 4 1
Витоженц Александр 7 1
Марушкевич Андрей 8 1
Прянишников Николай 316 1
Клебанов Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Украина - Киев 1151 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Африка Северная 262 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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