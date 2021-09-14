Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горелов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 85
Горелов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Оганесян Ашот 58 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Демидов Михаил 131 1
|Сизов Григорий 13 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Новиков Федор 2 1
|Марков Антон 12 1
|Смирнов Николай 13 1
|Адеев Николай 5 1
|Данилова Наталья 2 1
|Груздев Сергей 26 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Кутузов Максим 5 1
|Марушкевич Андрей 7 1
|Солодовников Кирилл 3 1
|Дворянский Александр 5 1
|Витоженц Александр 5 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Янкин Андрей 14 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Новиков Павел 67 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Смирнов Алексей 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru