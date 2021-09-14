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Горелов Дмитрий


14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 1
25.10.2019 «Лаборатория Касперского» расширила сотрудничество с производителем «Рутокенов» 1
22.08.2019 Клиентам «Тинькофф бизнеса» стали доступны продукты «Рутокен» 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
23.11.2018 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России 1
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
11.07.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 1
29.06.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
10.11.2017 «Актив» и Entensys обеспечат поддержку «Рутокен» в решениях на платформе UserGate 1
24.07.2017 «Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен» 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 6
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
04.04.2017 Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО 1
03.03.2017 «Рутокен ЭЦП 2.0» интегрирован в «ЦТБ-Банк» 1
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
03.02.2017 Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP» 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
08.12.2016 Банк «Российский капитал» выбрал Рутокен ЭЦП 2.0 от BSS для своей системы ДБО 1
05.12.2016 Банк «Российский капитал» выбрал «Рутокен ЭЦП 2.0» для своей системы ДБО 1
18.11.2016 200 российских банков внедрили «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT» 1
26.07.2016 Оборот «Актива» по итогам 2015 г. вырос на 70% 1
07.06.2016 Система ДБО iSimpleBank 2.0 оснащена поддержкой «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP» 1
13.01.2016 «Рутокен ЭЦП» 2.0 и «Рутокен PINPad» сертифицированы ФСБ на соответствие новым криптостандартам 1
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 1
12.03.2015 СЗИ Secret Net 7.3 протестирован на совместимость с электронными идентификаторами «Рутокен» 1
31.10.2014 «Сервионика» и «Актив» обеспечат безопасное хранение цифровой подписи 1
18.08.2014 «Актив» обновил лицензии ФСБ и ФСТЭК 1
05.06.2014 ЕЭТП ужесточила систему безопасности торгов 1
11.02.2014 Совместный продукт «Крипто-Про» и «Актив» получил сертификат ФСБ 1
06.12.2013 Как друзья Путина покупали Tele2. СХЕМА 1

Публикаций - 51, упоминаний - 85

Горелов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 3
Softline - Софтлайн 1475 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Ланит ГК 1160 3
Acronis - Акронис 364 3
Microsoft Corporation 11143 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 2
Унитех 10 2
Код Безопасности 365 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Астерос - Asteros 531 2
Крок 1221 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Инфосистемы Джет 675 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
RRC 67 1
Амтел-Сервис 34 1
Телеком-защита 48 1
БОСС Кадровые системы 1 1
РДТЕХ 159 1
СиС - Системы и связь 9 1
Логика Бизнеса 141 1
SaveIT Group 4 1
Abanking - Акоммерс 5 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Анкад - Ancud 21 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Воентелеком 134 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1127 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 8
Flash 479 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
USB Type-C - USB-C 901 2
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 10
Microsoft Windows 10 6670 5
Google Android 10751 4
Актив - Рутокен PINPad 12 3
Java - Язык программирования 1179 2
Актив - Рутокен Guardant 15 2
Apple iOS 5742 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
DeviceLock DLP 42 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Актив - Рутокен Диск 2 2
Актив - Рутокен S 20 2
Microsoft Windows 854 2
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
Актив - Рутокен 2151 7 1
Infotecs - ViPNet CSP 24 1
Infotecs - ViPNet PKI Client 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Актив - Рутокен ЭЦП Android 1 1
Актив - Рутокен KeyBox 8 1
Microsoft Windows 7 1662 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Тинькофф Бизнес 25 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
KasperskyOS 29 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Linux OS 4272 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Оганесян Ашот 58 2
Тикуркин Максим 32 2
Демидов Михаил 131 1
Сизов Григорий 13 1
Гришанова Ирина 25 1
Кухтинов Алексей 1 1
Залецкий Алексей 3 1
Новиков Федор 2 1
Марков Антон 12 1
Смирнов Николай 13 1
Адеев Николай 5 1
Данилова Наталья 2 1
Груздев Сергей 26 1
Еремеев Сергей 17 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Кутузов Максим 5 1
Марушкевич Андрей 7 1
Солодовников Кирилл 3 1
Дворянский Александр 5 1
Витоженц Александр 5 1
Добкин Аркадий 54 1
Янкин Андрей 14 1
Дружинин Евгений 19 1
Сизоненко Григорий 26 1
Новиков Павел 67 1
Сыкулев Андрей 57 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Индия - Республика 2181 1
Узбекистан - Республика 826 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Якутск 249 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Северная Африка 94 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральное законодательство 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
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