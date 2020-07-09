ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест

ИВК и «Актив» разработали комплексное решение для организации дистанционного рабочего места с высоким уровнем защиты. Решение основано на ОС «Альт 8 СП» и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash. Рабочее место настраивается «в один клик» – все программное обеспечение размещено на USB-носителе и готово к немедленной работе, без установки на жесткий диск компьютера. Пользователь, находясь вне офиса, загружает свой компьютер с Рутокен ЭЦП 2.0 Flash и получает доступ к удаленному рабочему месту. Оно располагается в офисе на персональном компьютере, на сервере или в облаке. Во время сеанса сотрудник использует программы, установленные на его рабочем месте (например, редакторы текстов и презентаций), работает с корпоративными информационными системами в локальной сети (с СЭД и др.).

«Опыт дистанционной работы, полученный тысячами организаций в период пандемии, будет применяться и по окончании карантина, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Поэтому госструктуры и бизнес нуждаются в готовом решении, которое позволит быстро развернуть любое количество дистанционных рабочих мест сотрудников и организовать их работу в защищенной цифровой среде».

В состав дистанционного рабочего места включены.

Операционная система «Альт 8 СП» для рабочих станций (разработка ИВК). Обеспечивает доверенную рабочую среду пользователя. «Альт 8 СП» имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» – по 4 уровню контроля, «Требования безопасности информации к операционным системам» и «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ».

Пользовательский клиент средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «ИВК Крипто Абонент» (разработка ИВК). Обеспечивает защиту интерактивных сеансов работы в виртуальной частной сети с криптозащитой данных, передаваемых по открытым каналам связи, выполняет функции межсетевого экрана. Имеет сертификат ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС2. Носителем ключей в СКЗИ является средство криптографической защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.

Интеллектуальный электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 2.0 Flash (разработка «Актив»). Обеспечивает строгую двухфакторную аутентификацию для защиты сетевого доступа пользователя к информационным ресурсам организации, работу с электронной подписью и шифрование данных на неизвлекаемых ключах. Устройство сочетает в себе функциональность сертифицированного средства криптографической защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 с интегрированной управляемой Flash-памятью объемом от 8 до 64 ГБ. В Рутокен ЭЦП 2.0 Flash аппаратно реализованы одновременно новые криптографические стандарты электронной подписи и хеширования ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, старые ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94, а также симметричное шифрование по ГОСТ 28147-89.

Совместимость Рутокен ЭЦП 2.0 Flash и ОС «Альт 8 СП» подтверждена двусторонним сертификатом компаний ИВК и «Актив».

Пользователь может хранить свои данные как на дистанционных корпоративных ресурсах, так и непосредственно в памяти токена. Эту возможность обеспечивает наличие управляемой Flash-памяти в электронном идентификаторе Рутокен ЭЦП 2.0 Flash. Она может быть поделена на разделы; для доступа к каждому из них определяются индивидуальные права доступа на чтение и запись. Права можно изменять во время работы устройства.

«Многие стали работать в удаленном формате и планируют сохранить эту практику в будущем. Новое гибкое рабочее место требует способности к адаптации и должного уровня безопасности. Сертифицированные решения Рутокен помогут быстро защитить и упростить вход в удаленные рабочие столы, в корпоративную сеть, заменяя однофакторную парольную аутентификацию двухфакторной. Совместное решение с нашим уважаемым партнером компанией ИВК - это новый этап нашего сотрудничества и новые возможности для наших заказчиков», - сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».