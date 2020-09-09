«Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «Актив» завершили тестирование на совместимость средств аутентификации и электронной подписи Рутокен и операционных систем семейства «Альт». Партнеры предлагают заказчикам решение для безопасной удаленной работы. Готовое рабочее место на флеш-носителе дает возможность эффективно комбинировать удаленную и очную формы работы персонала.

В условиях пандемии число сотрудников предприятий, работающих из дома, значительно увеличилось. «На удаленку» стали уходить работники не только частных компаний, но и представители госпредприятий и банков. Это стало возможным благодаря обеспечению безопасности дистанционных коммуникаций при помощи отечественных продуктов.

Для обеспечения защищенного дистанционного доступа к информационным корпоративным ресурсам, находящимся на серверах или в облаке организации, «Актив» и «Базальт СПО» предлагают комплексное решение на основе устройства с защищенной памятью Рутокен ЭЦП 2.0 Flash и ОС «Альт». Рабочее место настраивается «в один клик» – все ПО размещено на USB-устройстве и готово к немедленной работе, без установки на компьютер.

Корректность работы электронных идентификаторов Рутокен и операционных систем семейства «Альт» была подтверждена в ходе тестовых испытаний. В тестировании участвовали ОС «Альт Рабочая станция 9» , «Альт 8 СП» и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash/Touch, Рутокен S (micro, Type-C), Рутокен Lite (micro), Рутокен ЭЦП 2.0 (micro, Type-C), Рутокен ЭЦП 2.0 2100 (micro, Type-C), Рутокен ЭЦП 2.0 3000 (micro, Type-C), Рутокен 2151, Рутокен ЭЦП PKI (micro, Type-C), смарт-карты Рутокен. Токены и смарт-карты могут использоваться в качестве защищенных аппаратных носителей для аутентификации в ОС, а также для формирования электронной подписи.

«Мы успешно сотрудничаем с разработчиками операционных систем «Альт» уже больше десяти лет. За эти годы потребность в российских ИТ- решениях значительно выросла, и это не может не радовать. В этом году в связи с пандемией фокус внимания сместился на комплексные решения для удаленной работы. Считаю, что мы своевременно предложили рынку решение на основе аппаратных носителей Рутокен, работающих в среде российских ОС «Альт». Уверен, что решение заинтересует и наших заказчиков, и наших партнеров», – сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».

«Решение на основе ОС«Альт» и Рутокен ЭЦП 2.0 Flash позволяет выполнить требования регуляторов по переводу цифровой инфраструктуры на отечественные ПО и «железо», – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Когда сотрудник имеет в своем распоряжении такой флеш-носитель, он всегда «в офисе», независимо от фактического местонахождения. Благодаря использованию Рутокен ЭЦП 2.0 Flash он может работать с любыми ресурсами и документами, в том числе – с требующими электронной подписи».