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«Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5

«Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г.

ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством аутентификации пользователей при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Уровень доверия 4 – самый высокий уровень, присваиваемый средствам защиты конфиденциальной информации.

Действие полученного сертификата ФСТЭК распространяется на все модели линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0», включая «Рутокен ЭЦП 2.0 3000»; «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash»; «Рутокен ЭЦП 3.0 3100»; «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC», а также на считыватели смарт-карт «Рутокен SCR 3001».

Получение сертификата ФСТЭК означает возможность использовать ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды конфиденциальной информации.

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Сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 будет действовать до 8 сентября 2027 г. Учитывая техническую поддержку комплекса до 2032 г., документ обеспечит возможность использовать устройства «Рутокен» в информационных системах и успешно проходить аудит надзорных органов на протяжении 10 лет.

Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив», сказал: «Трудоемкие и сложные работы по получению сертификата для ПАК «Рутокен» версии 5 успешно завершены. Сертификация ФСТЭК по четвертому уровню доверия – значимый шаг в подтверждении соответствия решений «Рутокен» самым высоким требованиям по защите объектов КИИ и не только. Ключевые носители и аппаратные средства аутентификации «Рутокен» широко применяются в государственных и корпоративных проектах, данный сертификат соответствия позволит нашим заказчикам и партнерам использовать самые новые модели наших устройств и актуальные версии программного обеспечения «Рутокен».

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