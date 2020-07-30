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Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet

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, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» и «Актив» завершили проверку совместимости актуальных версий продуктов ViPNet с электронными идентификаторами «Рутокен». Линейки продуктов Рутокен: Рутокен Lite (+micro), Рутокен S (+micro), Рутокен ЭЦП 2.0 (+micro), смарт-карта Рутокен ЭЦП SC были протестированы на совместимость с криптопровайдером ViPNet CSP (версий 4.4 для Windows и Linux) — средством криптографической защиты информации и электронной подписи; программным комплексом ViPNet Client (версий 4.5 для Windows), предназначенным для защиты рабочих мест корпоративных пользователей; программным комплексом ViPNet PKI Client (версии 1.3 для Linux, 1.4 для Linux и Windows), разработанным для организации безопасной работы пользователя с сервисами.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости.

Продукты «Рутокен» могут использоваться в решениях ViPNet как средства строгой двухфакторной аутентификации, как средства формирования квалифицированной электронной подписи с неизвлекаемыми ключами, для функций электронной подписи и организации защищенного доступа к веб-сервисам по протоколу TLS.

Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив», отметил: «Мы очень ценим технологическое партнерство с компанией ««Инфотекс»», которая является законодателем мод в отечественной криптографии. С каждым годом мы находим все больше точек соприкосновения и можем предложить рынку качественные и востребованные системы для решения задач информационной безопасности в Linux- и Windows-средах».

«Мы позитивно оцениваем многолетний опыт сотрудничества между нашими компаниями, но в бизнесе главное не процесс, а результат, — сказал Николай Смирнов, директор по продуктам компании «Инфотекс». — Благодаря корректной совместной работе наших продуктов пользователи получают дополнительные возможности обеспечения безопасности при проведении операций с электронной подписью и защищенным веб-доступом по протоколу TLS-соединений, соответствующие требованиям регулирующих органов».

Электронные идентификаторы семейства Рутокен ЭЦП 2.0 сертифицированы ФСБ России по требования к СКЗИ класса КС1 и КС2 и могут использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

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