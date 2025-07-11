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Попов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Попов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 2
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Маслов Юрий 10 2
|Малинин Юрий 11 2
|Романов Кирилл 31 2
|Нечипорук Алексей 12 2
|Садеков Ильяс 2 2
|Волков Виктор 8 2
|Сафрыгин Егор 37 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Лабуцкая Анастасия 4 2
|Тыров Илья 29 2
|Лебедева Ольга 20 2
|Мамонтов Аркадий 2 1
|Давыдова Анна 5 1
|Новиков Федор 4 1
|Михайлов Владимир 38 1
|Бортащенок Татьяна 1 1
|Соколова Анастасия 11 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Фишер Андрей 74 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Коровин Дмитрий 5 1
|Соколов Павел 15 1
|Федосеев Марк 2 1
|Скабеева Ольга 1 1
|Крупко Петр 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
|Царьград - телеканал 27 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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