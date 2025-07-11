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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Евгений


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «Телеком биржа» обновила парк телеком-оборудования и транспортную сеть между ЦОДами Москвы 1
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
08.06.2022 На счетах российской «дочки» Google арестован миллиард рублей 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
14.04.2017 CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы» 1
26.06.2012 «МегаФон» расширил 3G-покрытие в курортных зонах Красноярского края и Хакасии 1
27.04.2009 Ростовский филиал ЮТК выбрал Dr.Web 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Попов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13426 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 416 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 2
Google LLC 12011 1
МегаФон 9412 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 254 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Google Russia - Гугл Россия 185 1
Google Ireland Limited 4 1
Интеллектика - Intellectika 15 1
Yandex - Яндекс 7887 1
Генериум 13 1
Biocad - Биокад 82 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Шахты 0 1
Broadcom - VMware - Greenplum 113 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 294 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 245 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
РЖД - Российские железные дороги 1952 1
Uber 333 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 133 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3259 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3001 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4663 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 205 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30860 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4015 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 324 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8199 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9755 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 146 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1265 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 817 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12956 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25048 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8268 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13143 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 332 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6578 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10688 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7583 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 908 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5632 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4825 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4975 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7001 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12465 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 512 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4132 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2157 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 425 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 526 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 531 2
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5528 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Google Global Cache 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 248 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 551 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Apple Health 10 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 132 1
Горелов Дмитрий 61 2
Маслов Юрий 10 2
Малинин Юрий 11 2
Романов Кирилл 31 2
Нечипорук Алексей 12 2
Садеков Ильяс 2 2
Волков Виктор 8 2
Сафрыгин Егор 37 2
Мураховский Эдуард 38 2
Анкудинов Николай 19 2
Лабуцкая Анастасия 4 2
Тыров Илья 29 2
Лебедева Ольга 20 2
Мамонтов Аркадий 2 1
Давыдова Анна 5 1
Новиков Федор 4 1
Михайлов Владимир 38 1
Бортащенок Татьяна 1 1
Соколова Анастасия 11 1
Соловьев Владимир 107 1
Фишер Андрей 74 1
Ефёров Алексей 44 1
Коровин Дмитрий 5 1
Соколов Павел 15 1
Федосеев Марк 2 1
Скабеева Ольга 1 1
Крупко Петр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2339 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1460 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1747 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2586 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 531 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 177 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1592 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1600 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 1
Индия - Bharat 5578 1
Европа 24443 1
Россия - УФО - Свердловская область 1627 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7507 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 424 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14344 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6424 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1835 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6203 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7137 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5086 1
Паспорт - Паспортные данные 2622 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 89 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6666 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2817 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 449 1
Образование в России 2413 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3033 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6544 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 349 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 877 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6047 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 283 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Царьград - телеканал 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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