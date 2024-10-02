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FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB

Транспортная группа FESCO, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом», строит централизованное хранилище данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB).

К моменту начала проекта в FESCO был накоплен значительный пласт данных, касающихся логистических и производственных процессов, и теперь их можно использовать для качественной аналитики, извлекая максимальную ценность для решения бизнес-задач.

«Внедрение СУБД Arenadata DB поможет нам выстроить процессы аналитики данных, продуктивизировать решения по анализу данных, а в перспективе и масштабировать хранилище», — комментирует Евгений Попов, начальник управления по работе с данными сервисного центра FESCO.

Централизованная платформа данных FESCO будет консолидировать потоки из разных источников, а полученные данные станут основой для поиска, апробации и последующей продуктивизации решений, направленных на повышение производительности и эффективности операционной деятельности.

«Качественная работа с данными — насущная необходимость для развития компаний из реального сектора. Уверен, что амбициозный проект, начатый FESCO, как одним из лидеров транспортно-логистического направления, в перспективе наглядно продемонстрирует это», — отметил Максим Власюк, директор департамента группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

Особенности Arenadata DB

Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределенная MPP-СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Применяется в критически важных системах, работающих с большими объемами данных. С Arenadata DB можно построить надежное, масштабируемое корпоративное хранилище данных, которое будет расти вместе с потребностями компании. Продукт активно используют ведущие российские банки, телеком-операторы, ритейлеры, промышленные компании и интернет-сервисы.

Arenadata DB подходит для компаний, имеющих более 3 ТБ данных с тенденцией к росту объёма данных. С помощью продукта заказчики могут:

  • снизить Time to Market для новых разработок;
  • уменьшить время решения проблем;
  • оптимизировать TCO;
  • ускорить текущие процессы без значительного переписывания кода.

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