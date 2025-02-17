Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Нечипорук Алексей



17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
30.10.2024 Центр Алмазова оцифровал обучение и внутренние коммуникации благодаря «МТС Линк» 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
15.02.2023 Webinar Group расскажет о собственной платформе для организации онлайн-коммуникаций и обучения в сфере здравоохранения на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2023» 1
27.01.2014 Правительство Воронежской области внедрило VDI на Windows 8.1 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Нечипорук Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 329 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 5
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 4
Генериум 13 3
Yandex - Яндекс 7410 2
Biocad - Биокад 82 2
Microsoft Corporation 24662 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
8259 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 84 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Uber 331 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 32 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 28 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1211 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1490 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 837 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 134 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12224 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4035 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 2
Оповещение и уведомление - Notification 4661 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6277 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 757 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1440 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2676 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2543 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1082 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4165 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4245 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 3
МТС Мобильные сотрудники 111 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 529 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 2
Apple iPad 3866 1
Google Android 14051 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Surface - Планшет 430 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Microsoft Windows 15717 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft Office 365 943 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Microsoft SharePoint Online 101 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Apple Health 10 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 23 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 71 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Мураховский Эдуард 38 4
Тыров Илья 28 3
Анкудинов Николай 18 3
Сафрыгин Егор 37 3
Лебедева Ольга 19 3
Волков Виктор 8 3
Крупко Петр 6 3
Фишер Андрей 74 2
Соколов Павел 14 2
Ефёров Алексей 44 2
Попов Евгений 8 2
Садеков Ильяс 2 2
Соколов Алексей 134 1
Верховцев Артем 13 1
Коровин Дмитрий 5 1
Логинов Артем 8 1
Федосеев Марк 2 1
Корнилов Денис 5 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Зайцев Илья 7 1
Муратов Элзар 2 1
Потишний Роман 11 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Сапожникова Алла 8 1
Будова Александра 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Индия - Bharat 5463 1
Европа 21802 1
Россия - УФО - Свердловская область 1507 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 940 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Образование в России 2215 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 261 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 166 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще