Sarstedt занимается разработкой, производством и внедрением оборудования и расходных материалов для медицины и науки. Компания была основана в 1961 году, и в 2025 году в ней занято 3000

сотрудников. Группа Sarstedt включает в себя 34 сбытовые компаний и 13 производственных площадок в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и России.