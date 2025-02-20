Sarstedt Сарштедт
Sarstedt занимается разработкой, производством и внедрением оборудования и расходных материалов для медицины и науки. Компания была основана в 1961 году, и в 2025 году в ней занято 3000
сотрудников. Группа Sarstedt включает в себя 34 сбытовые компаний и 13 производственных площадок в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и России.
|20.02.2025
|Медицинская компания Sarstedt запустила лекции по лабораторной диагностике для медработников 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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