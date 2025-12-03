Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Институт «Дефектология Проф» обучил более 4500 коррекционных педагогов за год с помощью «МТС Линк»

Московский институт коррекционной педагогики «Дефектология Проф» за год обучил более 4500 слушателей на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Онлайн-формат позволил подключаться к занятиям специалистам из всех регионов России и стран ближнего зарубежья без необходимости выезжать на очные курсы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На платформе институт проводит открытые вебинары и организует обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В онлайн-формате проходят лекции, практические занятия, разборы кейсов и супервизии, а также авторские курсы. Преподаватели проводят прямые эфиры, наглядно демонстрируя методы работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Это позволяет логопедам, дефектологам, педагогам и психологам со всей страны совершенствовать навыки сопровождения детей с различными трудностями в развитии — от нарушений слуха и речи до особенностей поведения, коммуникации и обучения.

В планах института — дальнейшее усиление работы в области коррекционной педагогики и увеличение числа онлайн-занятий примерно на 40% за счет запуска новых форматов и расширения образовательных программ.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

«Мы с самого начала выстраивали обучение в онлайн-формате и еще в 2014 г. выбрали «МТС Линк» как основную платформу. За это время она доказала свою надежность благодаря качественной технической поддержке и постоянному развитию. Например, внедрение ИИ-функцийшумоподавления, размытия фона, адаптации изображения — заметно повысило качество занятий, минимизировав аудио- и визуальные помехи. В результате платформа органично встроилась в наши процессы и помогает готовить специалистов в самом современном формате», — отметила руководитель департамента продаж института «Дефектология Проф» Елена Мартель Васкес.

«Качественная профессиональная подготовка становится ключевым условием для формирования по-настоящему инклюзивной образовательной среды. Когда специалисты из самых удаленных регионов могут дистанционно получать новые профессиональные знания, это прямо влияет на качество поддержки, которую получают дети с особыми образовательными потребностями. Для института дистанционный формат — это возможность масштабировать обучение, развивать программы без привязки к очным площадкам и оптимизировать ресурсы. Мы рады быть технологическим партнером таких социально значимых инициатив и обеспечивать условия для их дальнейшего роста», — сказал директор по индустрии здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще