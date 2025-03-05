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Асташев Павел
|05.03.2025
|ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 1
Асташев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
|Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
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