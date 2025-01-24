Шубников Сергей
|24.01.2025
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
Шубников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
|Зайцев Илья 4 1
|Богомолов Денис 10 1
|Васильев Юрий 52 1
|Веселова Оксана 2 1
|Шупенин Юрий 6 1
|Собакин Сергей 1 1
|Дроздова Любовь 1 1
|Федяев Денис 1 1
|Радюк Ирина 1 1
|Головина Ирина 1 1
|Кузьменчук Сергей 1 1
|Сапожникова Алла 5 1
|Архангельский Юрий 3 1
|Ряузов Александр 3 1
|Волкова Оксана 3 1
|Артемова Олия 2 1
|Федосеев Петр 2 1
|Леонова Мария 4 1
|Зубков Виталий 3 1
|Тыров Илья 25 1
|Ваньков Вадим 18 1
|Остроушко Алексей 13 1
|Хрипун Алексей 5 1
|Пилипчук Александр 13 1
|Будова Александра 5 1
|Апасов Николай 5 1
|Колесов Александр 55 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144835 1
|Эксперт ГК 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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