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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166627
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Апасов Николай



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Апасов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
G-Core Labs 73 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
Selectel - Селектел 386 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Biocad - Биокад 79 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
АльфаСтрахование СГ 320 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
РесурсТранс 16 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Почта России ПАО 2113 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ак Барс Банк 272 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Доброфлот 16 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ВТБ Страхование 61 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Stada 25 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 1 1
REHAU - РЕХАУ 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 205 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
Контроллинг 99 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 617 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 291 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 2
Biglion - Биглион 59 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Кучугин Илья 42 3
Галкин Николай 104 3
Клепиков Алексей 117 2
Зинкевич Сергей 55 2
Кушнир Леонид 19 2
Богданов Денис 2 2
Суровец Дмитрий 76 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Алифанов Кирилл 69 1
Вайнер Всеволод 26 1
Родионов Дмитрий 26 1
Седов Анатолий 6 1
Бардинцев Игорь 11 1
Андрианов Павел 84 1
Трушкин Андрей 3 1
Козлов Иван 23 1
Колескин Тимур 13 1
Тетерина Элла 13 1
Скогорев Алексей 7 1
Захаров Дмитрий 46 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Пырялин Антон 5 1
Рожков Алексей 4 1
Горяинов Александр 12 1
Москвин Алексей 3 1
Волконский Алексей 4 1
Тарасенко Антон 2 1
Марушев Валерий 3 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Яризов Дмитрий 1 1
Лосев Дмитрий 4 1
Юдин Егор 3 1
Ерофеева Евгения 2 1
Алтухов Сергей 14 1
Дьяченко Сергей 2 1
Чечулин Игорь 5 1
Балакшев Игорь 2 1
Низовцев Игорь 1 1
Соколовская Мария 1 1
Сазандрашвили Арсен 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 4
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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