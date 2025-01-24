Апасов Николай
Апасов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Кучугин Илья 42 3
|Галкин Николай 104 3
|Клепиков Алексей 117 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Кушнир Леонид 19 2
|Богданов Денис 2 2
|Суровец Дмитрий 76 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Козлов Иван 23 1
|Колескин Тимур 13 1
|Тетерина Элла 13 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Пырялин Антон 5 1
|Рожков Алексей 4 1
|Горяинов Александр 12 1
|Москвин Алексей 3 1
|Волконский Алексей 4 1
|Тарасенко Антон 2 1
|Марушев Валерий 3 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|Яризов Дмитрий 1 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Юдин Егор 3 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Дьяченко Сергей 2 1
|Чечулин Игорь 5 1
|Балакшев Игорь 2 1
|Низовцев Игорь 1 1
|Соколовская Мария 1 1
|Сазандрашвили Арсен 2 1
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