Чернышов Дмитрий
|24.02.2025
|«ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей 1
|11.01.2019
|Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
Чернышов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|IEK Group - ИЭК Холдинг 18 1
|Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
|ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 8 1
|Апасов Николай 8 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Рыжонков Дмитрий 3 1
|Волконский Алексей 4 1
|Горяинов Александр 12 1
|Соколовская Мария 1 1
|Пырялин Антон 5 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Тетерина Элла 13 1
|Головин Леонид 25 1
|Бортновский Дмитрий 1 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Михалев Евгений 89 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Козлов Иван 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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