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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышов Дмитрий



24.02.2025 «ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чернышов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IEK Group - ИЭК Холдинг 18 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 8 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Stada 25 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 1 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ Страхование 61 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
АльфаСтрахование СГ 321 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1296 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
Апасов Николай 8 1
Емельченков Сергей 140 1
Алтухов Сергей 14 1
Ерофеева Евгения 2 1
Лосев Дмитрий 4 1
Рыжонков Дмитрий 3 1
Волконский Алексей 4 1
Горяинов Александр 12 1
Соколовская Мария 1 1
Пырялин Антон 5 1
Захаров Дмитрий 46 1
Тетерина Элла 13 1
Головин Леонид 25 1
Бортновский Дмитрий 1 1
Суровец Дмитрий 77 1
Клепиков Алексей 117 1
Михалев Евгений 89 1
Алифанов Кирилл 69 1
Горбунов Сергей 23 1
Бардинцев Игорь 11 1
Андрианов Павел 84 1
Козлов Иван 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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