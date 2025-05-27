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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175355
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Рыжонков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «К2Тех» перевел компанию «Айсберри» на «1С:ERP» 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Рыжонков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 406 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 332 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 27 1
Yandex - Яндекс 7713 1
МегаФон 9269 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Inventive Retail Group 76 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 1
Trialink - Триалинк ГК 11 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 2
Спортмастер - Sportmaster 181 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 2
Абрау-Дюрсо 20 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Почта России ПАО 2159 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВТБ Страхование 61 1
Ингосстрах СПАО 435 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Stada 25 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2513 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 1 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4510 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2381 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1090 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 2
Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1304 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 238 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Алтухов Сергей 14 2
Горбунов Вадим 12 2
Румянцев Антон 47 2
Кастильо Игорь 24 2
Паныч Инга 7 2
Батюшенков Дмитрий 11 2
Мелингер Станислав 12 2
Беренов Александр 4 2
Дубровская Ольга 4 2
Усик Сергей 11 2
Кукаркин Кирилл 6 2
Заборов Михаил 4 2
Суровец Дмитрий 80 1
Клепиков Алексей 118 1
Алифанов Кирилл 69 1
Бардинцев Игорь 11 1
Андрианов Павел 84 1
Козлов Иван 23 1
Тетерина Элла 13 1
Захаров Дмитрий 46 1
Пырялин Антон 5 1
Апасов Николай 8 1
Горяинов Александр 12 1
Волконский Алексей 4 1
Лосев Дмитрий 4 1
Ерофеева Евгения 2 1
Соколовская Мария 1 1
Головин Леонид 25 1
Емельченков Сергей 140 1
Чернышов Дмитрий 2 1
Бортновский Дмитрий 1 1
Бахин Евгений 22 1
Распутин Павел 3 1
Родионов Дмитрий 26 1
Михалев Евгений 90 1
Горбунов Сергей 23 1
Чикунов Андрей 17 1
Марчева Ирина 4 1
Трифонов Евгений 4 1
Лащев Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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