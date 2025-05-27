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Рыжонков Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«К2Тех» перевел компанию «Айсберри» на «1С:ERP» 1
|10.04.2019
|Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
|27.03.2019
|Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
|11.01.2019
|Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 2
Рыжонков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 2
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 2
|Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
|Яндекс.Маршрутизация 35 1
|Алтухов Сергей 14 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Румянцев Антон 47 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Паныч Инга 7 2
|Батюшенков Дмитрий 11 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Беренов Александр 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Усик Сергей 11 2
|Кукаркин Кирилл 6 2
|Заборов Михаил 4 2
|Суровец Дмитрий 80 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Бардинцев Игорь 11 1
|Андрианов Павел 84 1
|Козлов Иван 23 1
|Тетерина Элла 13 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Пырялин Антон 5 1
|Апасов Николай 8 1
|Горяинов Александр 12 1
|Волконский Алексей 4 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Соколовская Мария 1 1
|Головин Леонид 25 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Чернышов Дмитрий 2 1
|Бортновский Дмитрий 1 1
|Бахин Евгений 22 1
|Распутин Павел 3 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Михалев Евгений 90 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Чикунов Андрей 17 1
|Марчева Ирина 4 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Лащев Сергей 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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