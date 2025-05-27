«К2Тех» перевел компанию «Айсберри» на «1С:ERP»

Команда ИТ-компании «К2Тех» за год осуществила перевод производственной площадки российского производителя мороженого — компании «Айсберри» — на единую систему «1С:ERP». Также специалисты «К2Тех» подготовили систему для дальнейшего тиражирования на другие площадки клиента. Это позволило создать единое цифровое пространство, объединяющее все операционные процессы — от закупок до контроля качества, — и заложило основу для последующей цифровой трансформации всего предприятия. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В состав компании «Айсберри» входят два завода и 35 филиалов по всей стране. Ранее компания использовала «1С:ERP» 2.4 с отраслевым модулем «1С:Молокозавод» на одной производственной площадке и Navision — на другом заводе. Эти системы перестали отвечать требованиям из-за сложности конфигураций, недостаточной гибкости и высоких затрат на поддержку, особенно в условиях сокращения числа специалистов по Navision на российском рынке. В качестве новой системы была выбрана «1С:ERP», поскольку компания уже имеет опыт ее использования, на рынке доступны специалисты с нужной квалификацией, а также в системе гарантированы поддержка и регулярные обновления.

ИТ-партнер «К2Тех» в сжатые сроки реализовал проект по внедрению «1С:ERP», сохранив при этом необходимую отраслевую специфику бизнес-процессов. В рамках проекта по переводу с legacy-систем особое внимание было уделено интеграции типовых решений с разработкой кастомизированного функционала.

Также был проработан процесс переноса нормативно-справочной информации и всех учетных данных предприятия, в особенности начальные остатки. Это критически важный этап для корректного перехода с предыдущих систем.

Для минимизации рисков команда «К2Тех» использовала метод «набегающей волны». Так, в январе 2025 г. на новую систему были переведены бухгалтерия, склад сырья и казначейство первой производственной площадки, поэтапно подключены служба качества и производственные линии. К апрелю 2025 г. этап усиленной поддержки первой производственной площадки был завершен, начаты работы по тиражированию решения на второй завод. Такой поэтапный подход позволил детально отладить процессы и обеспечить безопасный запуск новой системы в промышленную эксплуатацию.

В результате компания «Айсберри» получила единое цифровое пространство для всех бизнес-процессов фабрики — от закупок и производства до регламентированного учета и контроля качества. Автоматизация складских операций с использованием терминалов сбора данных, интегрированных с «1C:ERP», исключила необходимость использования бумажных носителей и ввода данных вручную, что повысило точность учета движения товаров в реальном времени. Вести регламентированный учет стало проще благодаря доступности регулярных обновлений системы и изначальной настройке, учитывающей пожелания пользователей. Существенно сократилось время на подготовку налоговой и бухгалтерской отчетности благодаря отказу от ручных выгрузок и Excel и полному переводу работы в систему. Контроль качества сырья переведен в электронный формат. Отчеты в «1С» предоставляют удобные аналитические срезы данных, что значительно упрощает процесс принятия управленческих решений.

«Ключевым преимуществом перехода на единую ERP-систему стала возможность ее адаптации под наши процессы с минимальными доработками. Так, автоматизация складского учета с помощью интеграции «1С:ERP» и ТСД смогла значительно ускорить и облегчить работу сотрудникам складов сырья и материалов. Совместно с «К2Тех» мы создали систему, которая не просто заменила старые решения, а действительно изменила подходы к управлению производством: теперь данные из всех подразделений доступны в едином пространстве, а аналитика, на которую раньше уходили дни, формируется в пару кликов. Этот проект заложил основу для дальнейшей цифровой трансформации компании», — отметил Дмитрий Рыжонков, директор по ИТ и ЦТ ГК «Айсберри».

«Наша команда применяла собственную методику внедрения с детальным анализом каждого бизнес-процесса, что гарантировало соблюдение сроков и высокое качество работ. В процессе внедрения мы ориентировались в первую очередь на потребности пользователей и делали все возможное для обеспечения максимального комфорта при старте и последующей эксплуатации системы. Реализация проекта такого масштаба стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса: со стороны вендора «1С» было предоставлено комплексное отраслевое решение, а компания «Айсберри» обеспечила вовлеченность ключевых специалистов со стороны заказчика», — отметил Юрий Силантьев, руководитель практики «1С» в «К2Тех».