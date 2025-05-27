Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

1С:Молокозавод


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «К2Тех» перевел компанию «Айсберри» на «1С:ERP» 1
17.10.2024 Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES» 1
07.06.2018 В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий» 2
02.09.2014 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность городецкого завода «Молоко» 1
22.08.2007 В Гатчине появится автоматизированный молокозавод 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

1С:Молокозавод и организации, системы, технологии, персоны:

8473 3
КомЛайн - ComLine 17 1
Векас - Vekas 3 1
1С-Рарус 899 1
1С-ИЖТИСИ 41 1
ГМЗ - Гатчинский молочный завод 3 1
Бузулукское Молоко 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 818 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 787 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
Маркировка - Marking 1122 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2476 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4510 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2322 3
1С:ERP Управление предприятием 601 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 964 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5032 1
1С:Шина 9 1
КомЛайн - 1С:Молокопереработка MES 1 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
Доможирова Любовь 1 1
Квасникова Нина 1 1
Третьякова Анна 1 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 77 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 636 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6105 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 517 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 414 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1041 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153