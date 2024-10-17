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Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES»

Фирма «1С» и «Внедренческий центр «КомЛайн», входящий в одноименную группу компаний, выпустили новый специализированный программный продукт «:Молокопереработка MES» Об этом CNews сообщили представители «КомЛайн».

Это самостоятельная конфигурация, разработанная на платформе «1С:Предприятие 8.3» и предназначенная для автоматизации оперативного учета, планирования и управления производственными процессами на молокоперерабатывающих предприятиях.

Продукт позволяет управлять всем циклом выпуска молочной продукции: от закупок сырья и контроля качества при его поступлении до маркировки готовой продукции и ее передачи на склад для отгрузки.

С помощью «1С:Молокопереработка MES» можно решать следующие задачи: оперативно и пооперационно планировать производство с учетом загрузки рабочих центров; рассчитывать потребности производства; формировать задания на производство и запускать производство в соответствии с выбранной технологической картой; контролировать выполнение операций и заданий на производство; получать данные с промышленного оборудования; отслеживать использование сырья и материалов в производстве; учитывать потери; рассчитывать предварительную производственную себестоимость и многое другое.

Для удобства пользователей разработан комплекс автоматизированных рабочих мест: АРМ планирования производства, АРМ пооперационного планирования производства, АРМ оператора, АРМ управления загрузкой производства, АРМ взвешивания.

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В конфигурации в виде программной компоненты предусмотрена возможность в автоматическом режиме получать данные с производственного оборудования: автоматизированных рабочих линий и весового оборудования BIZEBRA, CoLOS, GPS, Tetrapack, Vector, ВЕКАС и др.

Реализован обмен данными с «1С:ERP Управление предприятием», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Молокозавод» (ред.1.3), «1С:Бухгалтерия» в части общей информации с использованием подсистемы «Обмен данными БСП» и «1С:Шина».

Также в «1С:Молокопереработка MES» реализован обмен данными с конфигурацией «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП» с использованием «1С:Шина» в части передачи распоряжения на проведение лабораторных анализов в «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП» и передачи в обратную сторону данных для формирования документа «Лабораторный анализ».

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