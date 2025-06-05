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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Шина


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Фаворит» перешла на платформу «1С:Шина» 2
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
22.10.2024 АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80% 1
17.10.2024 Фирма «1С» и ГК «КомЛайн» выпустили «1С:Молокопереработка MES» 1
02.10.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
04.09.2024 11-й Бизнес-форум 1С:ERP 1
13.10.2023 «1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» 1
03.04.2023 «Первый бит» актуализировал управленческий учет свердловского парка мусоровозов «Спецавтобаза» на базе «Бит.финанс» 1
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1
26.10.2021 Фирма «1С» приглашает на восьмой Бизнес-форум 1С:ERP 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

1С:Шина и организации, системы, технологии, персоны:

8501 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 839 2
1С-Рарус 900 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2089 1
Broadcom - VMware 2408 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Oracle Corporation 6761 1
Microsoft Corporation 24866 1
Amazon Inc - Amazon.com 3050 1
SAP SE 5336 1
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Google LLC 11965 1
Apple Inc 12283 1
Ростелеком 9953 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 936 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
ИАС Диджитал 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 23 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 73 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 32 1
МСК Групп - Даком М 87 1
Векас - Vekas 3 1
Системы документооборота 501 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Промышленные Инвестиции - СМЗ - Самарский металлургический завод 2 1
АПО-3 - Восточное административно-производственное объединение Свердловской области 1 1
Спецавтобаза ЕМУП 2 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 219 1
Кофемания 59 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 189 1
Федеральное казначейство России 1817 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4636 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
Linux Foundation 188 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31984 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6886 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53090 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11905 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4901 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 311 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1247 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30629 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2487 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2627 2
Электронный документ - Electronic document 1484 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4174 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 241 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 653 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20862 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9688 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11575 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15076 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1332 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 470 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7085 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2393 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2144 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 614 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5739 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6351 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 1
1С:ERP Управление предприятием 623 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2330 6
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 5
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 181 5
1С:Аналитика 21 5
1С:Документооборот КОРП 84 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 4
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 4
1С:Корпорация 49 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 2
Microsoft Office 3824 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 235 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Бухгалтерия КОРП 51 1
1С:Молокозавод 5 1
КомЛайн - 1С:Молокопереработка MES 1 1
Linux OS 10258 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 81 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 1
Новые облачные технологии - МойОфис 817 1
Yandex Database - YDB 31 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 11 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
FESCO - My.Fesco 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 15 1
1С:Сверка 1 1
Basis - Базис.Workplace 50 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 29 1
Нуралиев Борис 290 4
Полякова Светлана 1 1
Пирогова Ирина 29 1
Шадаев Максут 1054 1
Лазуков Станислав 35 1
Ермаков Валерий 129 1
Панченко Иван 152 1
Суровец Дмитрий 81 1
Глазков Александр 145 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 96 1
Козырев Алексей 324 1
Урусов Виктор 131 1
Геллерман Михаил 35 1
Султангалиев Тимурбулат 13 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 140 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Галкин Николай 112 1
Агеев Денис 35 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Закоржевский Вячеслав 44 1
Мосунов Егор 1 1
Емельянов Иван 2 1
Аникин Дмитрий 48 1
Филипиди Анна 15 1
Мартиросов Давид 70 1
Желтухин Вадим 38 1
Трандин Сергей 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 149425 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 3
Европа 24396 2
Азия - Азиатский регион 5617 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4076 2
Россия - УФО - Свердловская область 1593 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2824 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5257 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52717 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 305 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3633 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1743 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5030 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7393 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4142 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 195 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9151 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6011 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2984 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 334 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2569 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3388 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 276 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 786 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1379 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16740 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1438 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 174 1
Экономический эффект 1117 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
1С:Проект года 26 4
1С:ERP Бизнес-форум 18 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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