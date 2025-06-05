Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:Шина
УПОМИНАНИЯ
1С:Шина и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 188 1
|Нуралиев Борис 290 4
|Полякова Светлана 1 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Шадаев Максут 1054 1
|Лазуков Станислав 35 1
|Ермаков Валерий 129 1
|Панченко Иван 152 1
|Суровец Дмитрий 81 1
|Глазков Александр 145 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Козырев Алексей 324 1
|Урусов Виктор 131 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Глухов Иван 29 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Галкин Николай 112 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Закоржевский Вячеслав 44 1
|Мосунов Егор 1 1
|Емельянов Иван 2 1
|Аникин Дмитрий 48 1
|Филипиди Анна 15 1
|Мартиросов Давид 70 1
|Желтухин Вадим 38 1
|Трандин Сергей 96 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.