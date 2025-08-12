Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ненашева Юлия
|12.08.2025
|Компания «Фаворит» снизила издержки на 20% и увеличила производительность на 50% с помощью «1С:ERP» 1
|05.06.2025
|«Фаворит» перешла на платформу «1С:Шина» 1
Ненашева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8654 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 1
|Microsoft Office 3867 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 462 1
|Axelot SCM 7 1
|1С:Шина 10 1
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2366 1
|1С:ERP Управление предприятием 659 1
