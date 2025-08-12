Компания «Фаворит» снизила издержки на 20% и увеличила производительность на 50% с помощью «1С:ERP»

«Первый Бит» завершил внедрение комплексной системы управления предприятием для ООО «Фаворит», дистрибьютора пищевых продуктов. Раньше компания работала с разрозненными системами, что мешало управлению и прогнозированию.

Переход на решение «1С:ERP» повысил управляемость компании и оптимизировал производство. Теперь управленческая отчетность собирается на 30% быстрее, производственные издержки снизились на 20%, а производительность труда в производстве выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Новое решение заменило компании две изолированные системы, созданные на основе «1С:Управления торговлей» как управленческая и оперативные базы. Отсутствие обменов между ними приводило к несогласованности данных, мешало принятию обоснованных решений и ограничивало прогнозирование. Ранее отдел закупок работал в системе Excel, что иногда создавало дополнительные преграды и риски ошибок.

Внедрение ERP-систем требует стабильной операционной среды, чтобы минимизировать риски и обеспечить качественную настройку. В данном случае проект шел параллельно с созданием совершенно нового производственного подразделения, требуя скоординированного планирования и оперативного реагирования на непредвиденные обстоятельства. Все процессы были настроены по очереди, что позволило избежать остановок в работе сотрудников.

«В условиях параллельного запуска новой производственной площадки мы успешно интегрировали систему в сжатые сроки, достигнув значимых результатов. Особую ценность представляет реализация сквозного планирования, объединившего все этапы — от закупок до продаж, что создало основу для прозрачного управления компанией», — сказала руководитель проекта Центра корпоративных клиентов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Юлия Ненашева.

Эксперты интегратора «Первый Бит» реализовали сквозное планирование, охватывающее весь цикл – от получения заказов клиентов до реализации готовой продукции. Также был обеспечен корректный расчет себестоимости, что является основой для ценообразования и принятия обоснованных управленческих решений.

Систему бесшовно интегрировали с решением «1С:Документооборот», что позволило полностью автоматизировать все юридические процессы в компании. На производственном участке запустили программное обеспечение «Клеверенс», которое позволило увеличить производительность и повысить уровень контроля за производственными операциями.

Также в рамках проекта была выстроена работа с «Честным Знаком» и Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии (ВетИС), а также обеспечен складской учет.

«Мы рады сообщить о запуске новой ERP-системы, которая существенно упростит наши бизнес-процессы и повысит эффективность работы всего предприятия. Благодаря сотрудничеству с «Первым Битом» мы смогли реализовать этот проект в рекордно короткие сроки», — сказал руководитель проекта в компании «Фаворит» Валентин Самков.

Внедрение производственного блока заняло всего три недели, что позволило минимизировать риски и обеспечить бесперебойную работу. Полный цикл работы над проектом занял 11 месяцев.

Переход на полноценную ERP-систему силами специалистов интегратора «Первый Бит» позволил компании «Фаворит» оптимизировать процессы закупок, усилить производство и начать получать достоверную и оперативную управленческую отчетность, позволяющую эффективнее управлять крупным торговым бизнесом.