Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Прием заявок на участие в Data Fusion Awards, кросс-отраслевой премии для российских проектов и научных исследований в области искусственного интеллекта, будет продлен. Заявки принимаются до 30 января 2026 г. включительно. К участию приглашаются коммерческие компании, государственные, научные и образовательные организации, а также авторы научных статей. Организаторы премии — ВТБ и CNews.



Продлевается прием заявок

Оргкомитет Data Fusion Awards принял решение продлить прием заявок от компаний, разработчиков решений для работы с данными, авторов научных статей, государственных, научных и образовательных организаций, составителей учебных курсов. Чтобы успеть принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 30 января 2026 г. включительно.



Члены жюри рассмотрят лучшие проекты и научные статьи, которые касаются технологий работы с большими данными и искусственным интеллектом. Отметят также вклад в разработку и открытое распространение востребованных образовательных программ по работе с данными и ИИ.



Заявки будут принимать до 30 января 2026 г. включительно

Премия Data Fusion Awards отмечает выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур в развитии подхода Data Fusion в России, применении больших данных и искусственного интеллекта. Миссия конкурса — открывать прорывные тренды в применении ИИ и подготовке кадров для анализа данных.

Номинации Data Fusion Awards

В 2026 г. участники Data Fusion Awards будут состязаться в шести основных номинациях. Торжественная церемония награждения пройдет на конференции Data Fusion в апреле 2026 года в Москве.

Госорганы смогут подать заявки в номинации «Data Fusion в госсекторе», а коммерческие компании — в «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «ИИ-платформа года», «Промышленность»).

Проекты, которые касаются вклада в развитие перспективных технологий анализа данных, можно подать в номинации «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «ИИ-агенты», «ИИ в масштабах страны»).

В конкурсе Data Fusion Awards 2026 появляется новая номинация «Партнерство науки и бизнеса»: награждаться будут проектные команды ученых и представителей бизнеса за внедрение новейших технологий работы с данными.

Премию в номинации «Data Fusion в образовании» вручат за разработку и открытое распространение востребованных образовательных программ по работе с данными и искусственному интеллекту.

Напомним, конкурс Data Fusion Awards проходит пятый год подряд.

В 2025 г. в лонг-лист попали 180 заявок, а в шорт-лист вошли 25 проектов. Среди победителей прошлых лет — «Мегафон», Еврохим, «Авито», Дом.РФ, Правительство Москвы, «Русагро Тех», «Росатом», Роскосмос, «Норникель», VK Tech, «Газпромнефть», «Северсталь», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», Московская биржа, «Интерфакс», и другие.

Конкурс научных статей

CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ в рамках Data Fusion Awards вновь проведут конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ». Призовой фонд составляет 3 000 000 рублей: победители получат по 1 000 000 рублей.

К участию принимаются научные статьи по тематике искусственного интеллекта в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2025 г. и охватывающие широкий спектр направлений, включая:

Математический аппарат ИИ: новые алгоритмы, методы оптимизации, подходы к обучению и активации нейросетей, а также теоретические исследования, связанные с эффективностью и сложностью алгоритмов.

Алгоритмы оптимизации: новые методы решения задач оптимизации в контексте ИИ, включая стохастические методы и улучшенные варианты градиентного спуска.

Машинное обучение и глубокое обучение: исследования новых архитектур нейросетей, методов обучения с подкреплением, самообучающихся систем, гибридных и ансамблевых моделей.

Нейроморфные вычисления: разработки в области архитектур и алгоритмов, имитирующих работу мозга, с целью повышения эффективности и быстродействия вычислительных систем ИИ.

Робототехника: исследования, направленные на создание автономных систем, взаимодействие роботов с окружающей средой, задачи восприятия и планирования.

Объяснимый ИИ (Explainable AI): разработки, связанные с повышением прозрачности и интерпретируемости моделей ИИ, а также методы анализа внутренних процессов моделей.

Другие смежные области: любые другие работы, связанные с инновациями и развитием искусственного интеллекта, его приложениями и новыми перспективными направлениями.

Подробнее об участии в номинации можно прочитать по ссылке.

В 2025 г. победителями конкурса научных статей стали молодые ученые ведущих институтов России: МФТИ и AIRI.

В оценке научных статей приняли участие руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ Антон Конушин и заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

Кто вошел в состав жюри

Жюри премии — именитые ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители НКО и институтов развития. Так, в состав жюри Data Fusion Awards 2025 входили: доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха», руководитель группы Learnable Intelligence Института AIRI Евгений Бурнаев, генеральный директор ИТ-Холдинга «Т1» Алексей Фетисов, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кроме того, в состав жюри вошли CDO «Авито» Андрей Рыбинцев, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» (ИТ-Холдинг «Т1») Сергей Голицын, директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Конференция Data Fusion

В апреле 2026 г. состоится шестая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта.

Конференция объединяет широкое сообщество экспертов в области ИИ — известных ученых, представителей бизнеса и государства, являясь одним из ключевых профессиональных событий и резонансной кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства. Команда CNews выступает оператором деловой программы.

В 2025 г. конференция Data Fusion собрала в инновационном кластере «Ломоносов» свыше 2700 экспертов в области технологий ИИ и анализа данных: исследователей, практиков, представителей бизнеса и государственных структур. Трансляция мероприятия собрала более 5 млн просмотров. На 70 сессиях выступили более 300 спикеров, в том числе Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и многие другие.