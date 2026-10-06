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Полякова Светлана
СОБЫТИЯ
|06.10.2026
|«1С-Рарус» автоматизировал финансовую и МСФО-отчетность на Самарском металлургическом заводе 1
|13.10.2023
|«1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Полякова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 234 2
|1С:Корпорация 58 2
|1С:Шина 17 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 323 1
|1С:ERP Управление предприятием 868 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3075 2
|Россия - ПФО - Самарская область 1620 2
|Россия - РФ - Российская федерация 168616 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14867 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.