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Промышленные Инвестиции СМЗ Самарский металлургический завод
АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. Производственные мощности «СМЗ» позволяют создавать решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.
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