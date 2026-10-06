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Промышленные Инвестиции СМЗ Самарский металлургический завод

АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает  ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. Производственные мощности «СМЗ» позволяют создавать решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.

СОБЫТИЯ

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06.10.2026 «1С-Рарус» автоматизировал финансовую и МСФО-отчетность на Самарском металлургическом заводе 2
13.10.2023 «1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация» 3
02.06.2006 Siemens открыл региональный офис в Самаре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Промышленные Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 989 2
9706 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
КуйбышевАзот 20 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Федеральное казначейство России 1956 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 270 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10300 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26387 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 233 2
1С:Корпорация 58 2
1С:Шина 17 1
1С:ERP Управление предприятием 866 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 323 1
Полякова Светлана 1 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3074 3
Россия - ПФО - Самарская область 1619 3
Россия - РФ - Российская федерация 168464 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6680 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 750 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1543 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 217 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 223 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6821 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6230 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1787 1
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СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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