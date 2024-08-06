Разделы

КуйбышевАзот

КуйбышевАзот

УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2023 1
06.08.2024 Предприятие непрерывного цикла «КуйбышевАзот» перешло с ERP-системы Oracle на «1С» за 7 месяцев 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 2
13.05.2024 «КуйбышевАзот» перевел критические бизнес-процессы на российскую ERP-систему «1С» 4
29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех» 1
05.12.2016 «Куйбышевазот» автоматизировал юридически значимый документооборот на базе EleWise LegalDoc 2
30.11.2016 «КуйбышевАзот» завершил проект автоматизации юридически значимого ЭДО 1
12.04.2016 «КуйбышевАзот» автоматизирует документооборот на базе EleWise LegalDoc 2
11.04.2011 Oracle предлагает полный интегрированный набор бизнес-приложений в рамках стратегии «Software. Hardware. Complete» 1
07.04.2011 «КуйбышевАзот» построил единую корпоративную систему на базе Oracle E-Business Suite 6
22.03.2011 7 апреля в Москве состоится Oracle AppsForum 2011 1
03.11.2010 «КуйбышевАзот» модернизировал САПР с помощью «Аскон» 2
04.07.2006 Продажи лицензий "Oracle в СНГ" выросли за год на 35% 1
02.06.2006 Siemens открыл региональный офис в Самаре 1
15.05.2006 В "КуйбышевАзоте" автоматизируют деятельность 3
06.04.2005 Подведены итоги конкурса на самую интересную историю о проекте на оборудовании Nortel 1

Публикаций - 16, упоминаний - 30

КуйбышевАзот и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 8
К2Тех 201 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 4
8728 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 3
Комплит - Complete 104 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 2
Корус Консалтинг ГК 1288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Казахтелеком 338 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 521 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1055 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 1
Ниеншанц 122 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
Oracle Consulting 18 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 496 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Псковэлектросвязь 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Триггер НПК 1 1
Nortel - Bay Networks 23 1
Татинком-Компьютерс 1 1
Oracle - Retek 35 1
Ростелеком 10106 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Microsoft Corporation 25046 1
SAP SE 5383 1
SafeTech - СэйфТек 101 1
ОБИТ 96 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 3
Евросеть 1413 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
ГалоПолимер 12 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Мосводоканал МГУП 67 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Цифроград 171 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Amtel-Vredestein - Амтел-Фредештайн 4 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Промышленные Инвестиции - СМЗ - Самарский металлургический завод 2 1
ФосАгро 140 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Газпром нефть 650 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
Росхимреактив 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1924 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 143 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 399 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1125 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2159 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 310 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 9
EleWise LegalDoc 8 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 2
1С:Корпорация 51 2
Oracle Utilities 38 1
Microsoft Outlook 1434 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Oracle Hyperion 239 1
Аскон - Лоцман:PLM 90 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle Exalogic 73 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Аскон Компас-График 37 1
Nortel Contivity 3 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
1С:ERP Управление предприятием 667 1
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Nortel Networks Accelar 7 1
Герасименко Александр 6 4
Зельдец Игорь 25 4
Смирнов Денис 24 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Мукалин Кирилл 1 1
Филиппова Наталья 3 1
Pavlovic Ognjen - Павлович Огнъен 1 1
Иванов Виктор 22 1
Dimopoulos Vasilis - Димополус Василис 1 1
Тимофеев Кирилл 9 1
Санин Александр 38 1
Гук Андрей 37 1
Рудов Антон 11 1
Семенкин Максим 8 1
Шелег Анна 1 1
Осокин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 5
Европа Восточная 3115 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 2
Украина 7733 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Казахстан - Республика 5729 1
Европа 24508 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 4
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 3
Газы 178 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 60 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 396 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1156 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Fast рейтинг 48 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Oracle AppsForum 24 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 154 1
