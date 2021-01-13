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Цифроград


13.01.2021 «Билайн» начал продавать SIM-карты и оборудование на goods.ru 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
14.05.2020 Торговая сеть «Пятерочка» начала продавать SIM-карты «Билайна» 1
14.11.2018 «Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением 1
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк 1
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
20.10.2015 Оплатить кредиты банков с отозванными лицензиями можно в инфраструктуре сервиса «Золотой Короны» 1
08.10.2015 Клиенты банка «Глобус» могут оплачивать кредиты в инфраструктуре сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
19.08.2015 Количество точек продаж Tele2 в Приморье увеличилось на 16% 1
18.08.2015 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал АКБ «Экспресс-Волга» 1
22.06.2015 Клиенты «Экспресс Финансирования» получили доступ к инфраструктуре сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
28.11.2014 «Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 1
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
13.11.2008 МТС начали войну платежей против беззащитного «Билайна» 1
31.10.2008 «Евросеть» перестала отбирать по 3% с платежа 1
15.10.2008 «ГудЛайн» снизил стоимость разговоров в роуминге 1
23.09.2008 «Цифроград» привлек $16,7 млн. дополнительных инвестиций 4
19.09.2008 Розничный оборот «Аксофт» составил $3,2 млн. 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 2
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 1
01.07.2008 Orange Business Services обеспечит связью ТЦ «Гранд-Сити дом» в Новосибирске 1
26.06.2008 Сотовые операторы растят абонентскую базу себе в убыток 1
20.06.2008 Toshiba дала старт программе сертификации первого уровня 1
09.06.2008 «Евросеть» против таможни 1
03.06.2008 ABBYY снижает цену на электронный словарь ABBYY Lingvo 12 Mobile Travel 1
23.05.2008 Москва: мобильники похищают фурами 1
28.04.2008 «Цифроград» открыл в Новосибирске стоковый магазин мобильной электроники 1
28.04.2008 Продажи SIM-карт: МТС платит за лидерство вдвойне 1
28.03.2008 Мобильники: цены в России будут как в Америке 1
20.03.2008 МТС и «Билайн»: гонка за питерское «серебро» продолжится еще квартал 1
13.02.2008 Питер: МТС и «Билайн» уходят в отрыв 2
11.02.2008 В Петербурге к сотовым операторам подключилось около 160 тыс. человек 1
31.01.2008 Питерский «Билайн» хочет занять место МТС 1
30.01.2008 ИТ-расследование: чем живет российская розница 1
24.01.2008 «Цифроград» расширяет присутствие в Красноярском крае 1
07.12.2007 DECT-телефоны Voxtel: хайтек, создающий комфорт 5

Публикаций - 57, упоминаний - 73

Цифроград упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Золотая Корона 281 6
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 4
Samsung Electronics 5730 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Ланит ГК 1160 1
Telegram Group 702 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Ланит Омни 17 1
Tecno Mobile 19 1
Transsion Holdings 11 1
SAP SE 3220 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Максимус 17 6
Телефон.Ру 62 5
Связной ГК 884 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Lego 84 1
Zasport 3 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Asahi Glass 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Big Data - Большие данные 1136 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 324 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Tecno Camon - Серия смартфонов 4 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Tecno Mobile CAMON - серия смартфонов 2 1
Tecno Mobile HiOS Android 6 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Чичваркин Евгений 82 3
Захир Максим 19 1
Кондратов Антон 10 1
Ярцев Михаил 4 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Дяблов Роман 11 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 10
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - СФО - Новосибирск 1980 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Европа 3788 1
Россия - Батайск 27 1
Россия - Волгодонск 42 1
Россия - Находка 80 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Ростовская область 864 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Восточная Европа 1691 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
CNews Analytics 1991 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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