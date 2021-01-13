Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифроград
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 73
Цифроград упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Максимус 17 6
|Телефон.Ру 62 5
|Связной ГК 884 3
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
|Wildberries 128 1
|AliExpress 275 1
|X5 Group - Пятерочка 560 1
|Lego 84 1
|Zasport 3 1
|Goods.ru - маркетплейс 15 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Asahi Glass 17 1
|Чичваркин Евгений 82 3
|Захир Максим 19 1
|Кондратов Антон 10 1
|Ярцев Михаил 4 1
|Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
|Дяблов Роман 11 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru