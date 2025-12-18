Разделы

ИВС Сети

ИВС Сети

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 Пермский край переходит на отечественную операционную систему «Ред ОС» 3
10.07.2024 UserGate обеспечивает защиту сетевого периметра «Пермэнергосбыта» 1
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 1
02.09.2010 В «Уралсвязьинформе» назначен ИТ-директор 1
25.04.2008 В Перми прошла видеконференция по внедрению ПСПО 1
03.04.2008 Пермский край: пилотные школы готовы к внедрению СПО 1
01.04.2008 В школах Пермского края началось внедрение свободного ПО 1
28.11.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1
21.11.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1
24.10.2005 6 декабря откроется ярмарка "ИнтерОргтехника. Связь – 2005" 1
22.01.1999 Novell подвела итоги работы партнеров в 1998 году 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

ИВС Сети и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 4
Интерсист - Интерсист-Сервис 8 3
Уральский компьютерный дом 3 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Триал Электроникс ПЛС 2 1
Салаватстекло - Уфанет 20 1
Сонерик 2 1
Платформа Эра 1 1
Ростелеком - РТК-Электра 15 1
Cisco Systems 5224 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
9015 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
Acer Group - Acer Inc 2660 1
АйТи 1440 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
InterProCom - Интерпроком 48 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Амтел-Сервис 36 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
ЮНИТ Копир - Unit Copier 0 1
Rover - Инфомаш 15 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 32 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 398 1
Интеллектика - Intellectika 16 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Ред Софт - Red Soft 1008 1
ПРП - Пермрегионпроект 7 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
Цифроград 171 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 762 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 68 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 292 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 20 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Linux OS 10929 1
Microsoft Windows 16349 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Apache OpenOffice 484 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 1
Белобородов Игорь 3 1
Каменская Мария 1 1
Тиунова Татьяна 1 1
Рябева Ирина 1 1
Поносов Александр 69 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Трошин Виктор 0 1
Филиппов Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 3
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 155 2
Микроинформ 34 1
САМАН-МАТИ 1 1
Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова ГБПОУ 1 1
ИнтерОргтехника 3 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
