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ФЛАТ FLAT

ФЛАТ - FLAT

ООО «ФЛАТ» - российский разработчик линейки программных продуктов для организации современных корпоративных коммуникаций и оперативного взаимодействия на территориально-распределенных объектах. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ.


14.01.2025 В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» 1
14.01.2025 IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга 1
07.10.2024 ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве 1
26.09.2024 Подтверждена совместимость гарнитур VoiceXpert с решениями «Флат» 1
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ 1
15.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ 2
02.08.2024 Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 2
09.07.2024 Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Флат SoftSwitch» с телефонами Fanvil 1
13.06.2024 Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры 2
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
19.04.2024 Определены победители и призеры конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1
12.04.2024 Телефоны ФЛАТ в ТОРП 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
04.12.2023 Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone 1
28.08.2023 Расширение функционала телефонных аппаратов AudioCodes для коммуникационной платформы ФЛАТ 2
20.07.2023 «ФЛАТ» объявил о выпуске новых релизов «ФЛАТ партнер» 2

Публикаций - 18, упоминаний - 26

ФЛАТ и организации, системы, технологии, персоны:

Салаватстекло - Уфанет 17 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 3
Сател 125 3
Ангстрем-Телеком 7 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 3
Фибо-Телеком 5 3
Супертел 14 3
Элтекс Коммуникации 18 3
Cisco Systems 5114 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Apple Inc 12100 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Интеллектика - Intellectika 15 1
ИВС Сети 11 1
CompuWay - КомпьюВэй 4 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
К2Тех 130 1
ITCódigo SURL 1 1
Fanvil - Фанвил 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 3
Международная академия связи - МАС 41 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
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Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 9 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 58 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
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HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
ФЛАТ SoftSwitch 5 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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