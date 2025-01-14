ФЛАТ FLAT
ООО «ФЛАТ» - российский разработчик линейки программных продуктов для организации современных корпоративных коммуникаций и оперативного взаимодействия на территориально-распределенных объектах. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ.
ФЛАТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Международная академия связи - МАС 41 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Фролов Антон 17 4
|Орловский Виктор 379 2
|Бобцова Мария 2 2
|Шлюфман Олег 4 1
|Пилюгин Александр 2 1
|Жирнов Алексей 7 1
|Лямин Григорий 2 1
|Корнильев Антон 4 1
|Лепестов Андрей 1 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Боков Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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