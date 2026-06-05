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«Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения

Компания «Флат», российский разработчик решений в области унифицированных коммуникаций и корпоративной телефонии, сообщила об успешном обновлении записей в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для IP телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения для IP-телефонов B-серии – Eх60 RU.

Оборудование внесено в Единый реестр российской промышленной продукции, что означает его соответствие критериям локализации производства на территории России, среди которых условия разработки технической документации, монтаж электронных компонентов, сборка и тестирование на российских производственных мощностях, использование компонентов отечественного производства, в том числе при наличии зарубежных аналогов, а также соответствие требованиям в области информационной безопасности.

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«Обновление записей в реестре Минпромторга – важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки, – отметила директор по развитию производственного направления «Флат-Про» Мария Бобцова. – Мы последовательно наращиваем локализацию производства и подтверждаем соответствие самым высоким стандартам российского телекоммуникационного оборудования. Запись в реестре РПП позволит нашим заказчикам максимально эффективно использовать преимущества импортозамещения и строить надёжные, защищённые коммуникационные сети».

Компания «Флат» планирует продолжить расширение ассортимента аппаратных решений с подтверждённым статусом Российского происхождения. В ближайших планах – сертификация новой модели IP телефона и беспроводной VOIP-платформы «Флат».

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