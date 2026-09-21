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Все модели IP-телефонов «Флат» включены в реестр Минпромторга России

Компания «Флат» объявляет о подтверждении статуса российской продукции и внесения в реестр Минпромторга России всей линейки стационарных IP-телефонов Flat-Phone. Это свидетельствует о соответствии устройств требованиям локализации и производства на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

К сертификации по новым стандартам реестра были представлены как базовые модели телефонов, обладавшие статусом ТОРП до 2025 г., так и новые решения, выпущенные компанией в 2026 г. — Flat-phone A10 и беспроводной IP-телефон Flat-Phone WHL10. Таким образом, вся линейка оконечных устройств Флат приведена в соответствие с актуальными требованиями регулятора.

Для государственных структур и корпоративных клиентов включение в реестр гарантирует соответствие нормам импортозамещения и возможность использовать оборудование в закупках по действующим регламентам.

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Разнообразие моделей позволяет решать широкий спектр задач — от оснащения типовых рабочих мест до реализации сложных корпоративных сценариев связи.

«Включение нашей линейки в реестр Минпромторга — это результат системной работы по локализации производства и обеспечению высокого качества продукции, — отметил исполнительный директор «Флат-Про» Вадим Корольков. — Мы продолжим технологическое развитие и готовы обеспечивать партнерам и заказчикам полную поддержку при внедрении наших решений».

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