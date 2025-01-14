Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ФЛАТ FLAT Phone

ФЛАТ - FLAT Phone

IP-телефоны Flat-Phone С10 и Flat-Phone B10, производимые компанией ФЛАТ, включены в Реестр Программно-аппаратных комплексов (ПАК) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, о чем свидетельствуют реестровые записи №22843, №22844 от 6 июня 2024 года.


14.01.2025 В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» 3
14.01.2025 IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга 1
07.10.2024 ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве 2
26.09.2024 Подтверждена совместимость гарнитур VoiceXpert с решениями «Флат» 3
15.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ 2
02.08.2024 Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 6
13.06.2024 Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры 4
22.05.2024 «АМТ-ГРУП» и ФЛАТ провели тестирование телефонов Flat-Phone на совместимость с системой унифицированных коммуникаций Cisco 4
12.04.2024 Телефоны ФЛАТ в ТОРП 3
04.12.2023 Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone 4

Публикаций - 10, упоминаний - 32

ФЛАТ и организации, системы, технологии, персоны:

ФЛАТ - FLAT 18 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Cisco Systems 5114 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Микрофон - Microphone 2501 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 4 2
ФЛАТ SoftSwitch 5 2
ФЛАТ - ITROO 2 1
ФЛАТ Device Manager 3 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
Фролов Антон 17 3
Бобцова Мария 2 2
Боков Сергей 1 1
Жирнов Алексей 7 1
Винокур Дмитрий 8 1
Пилюгин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще