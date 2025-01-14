ФЛАТ FLAT Phone
IP-телефоны Flat-Phone С10 и Flat-Phone B10, производимые компанией ФЛАТ, включены в Реестр Программно-аппаратных комплексов (ПАК) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, о чем свидетельствуют реестровые записи №22843, №22844 от 6 июня 2024 года.
ФЛАТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
|Фролов Антон 17 3
|Бобцова Мария 2 2
|Боков Сергей 1 1
|Жирнов Алексей 7 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Пилюгин Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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