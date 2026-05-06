Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

Подтверждена совместимость IP-телефонов «Флат» с КАТС «МиниКом» MX-1000 «Информтехники»

В рамках развития системы импортозамещения в корпоративных коммуникациях компания «Флат-Про» и группа компаний «Информтехника» подтвердили совместимость IP-телефонов «Флат-Про» с мультисервисной платформой связи «МиниКом» MX-1000. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

В результате завершенного цикла лабораторных испытаний установлена стабильная работа всех ключевых функций IP-телефонов в составе КАТС «МиниКом» MX-1000. Интеграция обеспечивает корпоративным клиентам возможность создания доверенных коммуникационных сетей на базе отечественного оборудования.

Тестирование моделей IP-телефонов «Флат-Про» проводилось в лаборатории совместимости, включая: нагрузочное тестирование (до 5000 одновременных звонков); проверку всех кодеков и протоколов; проверку всех функций и настройку через AutoProvision; интеграции с СОРМ и системами мониторинга; тестирование отказоустойчивости; тестирование совместной работы ФСТЭК‑сертифицированных версий станции и IP‑телефонов.

sovmestimost_s_telefonami_flat_minikom_mx-1000.jpg

ГК «Информтехника»

«МиниКом» MX-1000 — масштабируемая мультисервисная АТС высокой емкости, до 10 тыс. абонентов на одну КАТС, объединяющая функции телефонии, расширенные ДВО и интеграцию с системами профессиональной радиосвязи стандартов TETRA, DMR и сетями LTE. Решение сертифицировано ФСТЭК четвертого уровня доверия для объектов с повышенными требованиями к безопасности и КИИ.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

«Совместимость IP-телефонов «Флат» с платформой «МиниКом» MX-1000 позволяет заказчикам создавать суверенные системы корпоративной связи без компромиссов по функционалу и безопасности. Это особенно важно для объектов КИИ и системообразующих предприятий, где требуются решения отечественного производства, соответствие стандартам безопасности и подтвержденная совместимость компонентов», — отметил Иван Горбачев, руководитель направления унифицированных коммуникаций ГК «Информтехника».

«Наши IP-телефоны созданы для российских платформ связи. Подтверждение совместимости с «МиниКом» MX-1000 расширяет возможности наших клиентов по созданию импортонезависимых коммуникационных сетей», — сказала Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса «Флат-Про».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще